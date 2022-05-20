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Виртуальные ассистенты «Салют» проконсультируют клиентов по вопросам страхования

Виртуальные ассистенты семейства «Салют» готовы проконсультировать клиентов по 60 популярным запросам, касающимся рискового страхования. «Сбер», «Джой» и «Афина» помогут выбрать нужную страховую программу и расскажут о действующих полисах в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Кроме того, теперь клиенты могут увидеть актуальную витрину страховых продуктов. Все полисы для удобства клиентов разбиты по категориям «Автомобиль», «Ипотека и кредиты», «Имущество и деньги», «Жизнь и здоровье». Чтобы увидеть банковские страховые продукты, нужно нажать на значок ассистентов внизу экрана и спросить: «Салют, какие страховки есть в “Сбере”?»

Клиент также может попросить виртуального ассистента порекомендовать ему страховку. Помощник подберет подходящий страховой полис, расскажет про него и направит клиента на оформление — для этого нужно спросить: «Салют, какие страховки мне подходят?»

Виртуальные ассистенты постоянно совершенствуются, что позволяет не нагружать клиента лишними вопросами, упрощать пользовательский путь и получать достоверную информацию напрямую.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

ООО СК «Сбербанк страхование» («Сберстрахование») — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2021 г. составил 31,7 млрд руб. (по данным ОСБУ).

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