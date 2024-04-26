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Россияне оформили 220 тыс. полисов ОСАГО на маркетплейсе Сбербанка с начала года

Водители оформили 220 тыс. полисов ОСАГО на маркетплейсе Сбербанка в I квартале 2024 г. Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Совокупная страховая премия превысила 1,3 млрд руб.

В офисе банка полисы чаще всего оформляли москвичи — 11% всех договоров ОСАГО, заключенных офлайн. А также автовладельцы из Самары и Башкортостана (по 4%) и Свердловской области (3%).

На маркетплейсе представлено несколько страховых компаний, включая «СберСтрахование». Посетители могут сравнить предложения и выбрать самое выгодное.

Заполнение анкеты занимает всего пять минут, для расчета понадобится СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Еще быстрее получить предложение могут те, у кого есть учетная запись на «Госуслугах». Благодаря прямому обмену данными с порталом клиенту достаточно указать номер автомобиля, а информация о водительском удостоверении и стаже подгрузится автоматически.

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Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка: «Мы видим, что количество оформленных полисов за первый квартал стабильно увеличивается на 30% год от года. Это говорит о том, что формат маркетплейса для страхового рынка — весьма удачное решение. Пользователи ценят своё время и активно используют возможность в одном месте увидеть все варианты и выбрать для себя лучший. Заключить договор ОСАГО на маркетплейсе Сбера можно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» или в любом отделении Сбера. Причем большинство из них предпочитает делать это онлайн: в январе-марте 2024 г. 82% договоров ОСАГО было заключено через digital-каналы».

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ООО СК «Сбербанк страхование» («СберСтрахование») — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2023 г. составил 64,7 млрд руб. (по данным управленческой отчетности).

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