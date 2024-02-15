Маркетплейс «Сбера» по ОСАГО интегрировался с госуслугами

Маркетплейс ОСАГО «Сбера» и портал госуслуг теперь могут напрямую обмениваться данными. В анкете на маркетплейсе клиенту достаточно указать номер автомобиля, а информация о водительском удостоверении и стаже подгрузится из госуслуг автоматически. Благодаря этому предложение о страховании придёт ещё быстрее. Для расчёта также понадобится СТС или ПТС (ЭПТС) и паспорт.

Кроме того, «Сбер» запустил функцию, которая позволяет за пару кликов менять лиц, допущенных к управлению транспортным средством. Для этого достаточно проставить галочки напротив нужных людей. Их данные отобразятся в сервисе если они были ранее вписаны в страховку. После этого будет рассчитана стоимость ОСАГО, а если цена не устроит, можно поменять свой выбор.

На маркетплейсе представлено 17 страховых компаний, включая «СберСтрахование». Посетители могут сравнить предложения и выбрать самое выгодное. Оформить полис на маркетплейсе можно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» или в отделении «Сбера».

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка, сказал: «В 2023 г. посетители маркетплейса Сбера оформили 850 тыс. полисов ОСАГО. Это на 30% больше, чем в 2022 г. Совокупная страховая премия по заключённым договорам составила 5,6 млрд рублей. Наши клиенты оформили онлайн 76% полисов ОСАГО и только 24% — в отделениях «Сбера». Нам важно сделать сервис максимально удобным и выгодным, поэтому мы интегрировали его с госуслугами, чтобы ускорить заполнение форм. Клиенту остаётся только разрешить передачу соответствующих данных из госуслуг в системы «Сбера», то есть поставить галочки напротив этих пунктов в личном кабинете на портале госуслуг. Мы планируем, что в ближайшее время объем данных, которые будут доступны для автозаполнения на основе информации на «Госуслугах» увеличится, в частности, станет доступен СТС».