Основатели РБК вышли из эстонского стартапа с 50-кратной прибылью
Американский фонд Vista Equity Partners стал основным инвестором компании —разработчика облачной CRM-системы Pipedrive, созданной эстонскими программистами.
Сделка Vista Equity Partners
Участие в сделке Vista Equity Partners принял и фонд TMT Investments: фонд получил за свою долю $41 млн, что в 51 раз превышает его инвестиции в данный стартап.
Pipedrive продан американскому фонду Vista Equity Partners
Американский фонд Vista Equity Partners стал крупнейшим акционером компании Pipedrive, разрабатывающую одноименную облачную CRM-систему (система управления сведениями о клиентах). Об этом говорится в сообщении Pipedrive. Параметры сделки не раскрываются.
Миноритарным акционером Pipedrive был фонд TMT Investments. Согласно сообщению фонда, размещенному на сайте Лондонской фондовой бирже, TMT Investments полностью продал свою долю в Pipedrive. Сумма соответствующей сделки составила $41 млн.
TMT Investments владел 2,41% акций Pipedrive. Соответственно, вся компания в ходе сделки с Vista Equity Partners была оценена в $1,7 млрд.
Выгодная сделка для TMT Investments
Свою первую инвестиции в Pipedrive фонд TMT Investments совершил в 2012 г, предоставив компании необеспеченные конвертируемые векселя на сумму $325 тыс. В 2013 г фонд аналогичным образом инвестировал в Pipedrive еще $425 тыс. То есть всего TMT Investments инвестировал в Pipedrive $780 тыс.
Доля TMT Investments в Pipedrive на конец 2019 г оценивалась в $10,26 млн, ее стоимость увеличилась с момента инвестирования в 13 раз. Сумма, полученная от Vista Equity Partners, превышает данное значение почти 4 раза. В общем же итоге TMT Investments смог выйти из Pipedrive за сумму, превышающую в 52 раза размер вложенных инвестиций. Также, благодаря сделки с Pipedrive, отношение стоимости чистых активов на одну акцию (показатель NAV) у TMT Investments вырастит на 29% с $3,46 до $4,46.
История Pipedrive
Компания Pipedrive была создан в 2010 г коллективом эстонских программистов: Тимо Рейн (Timo Rein), Урмас Пурде (Urmas Purde), Мартин Тажур (Martin Tajur), Рагнар Сасс (Ragnar Sass) и Мартин Хенк (Martin Henk). Сама компания зарегистрирована в американском штате Делавэр. В 2011 г Pipedrive прошел акселерацию в AngelPad. Компания также офисы в Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Лиссабоне, Лондоне и Праге.
Pipedrive доступен в виде- веб-версии и мобильного приложения. Продукт компании ориентирован на продавцов, нуждающихся в простом средстве для управления клиентами и автоматизации. Продуктов пользуется более чем 90 тыс клиентов. В компании работает более 500 человек.
После сделки с Vista Equity Partners основные акционеры Pipedrive – Bessemer Venture Partners, Insight Partners, Atomico, DTCP и Rembrandt Venture Partners – останутся миноритарными акционерами компании и будут партнерами нового мажоритарного акционера.
Кому принадлежит фонд TMT Investments
Фонд TMT Investments был создан в 2010 г для инвестиций в технологические стартапы. Тогда же фонд провел IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже. Главными инвесторами фонда являются основатели холдинга РБК Александр Моргульчик и Герман Каплун.
Сейчас Гаплун владеет 27% акций TMT Investments, еще 2,5% акций фонда принадлежат его дочерям Владе Каплун и Марине Кедровой. Александр Моргульчик владеет 10,5% акций фонда, еще 1,9% акций принадлежат его дочери Нэлли.
Бывшему топ-менеджеру РБК Артему Инютину, также перешедшему на работу в TMT Investments, принадлежит 7,2% акций фонд, еще 2,5% акций принадлежат его дочери Наталье. В одну группу акционеров вместе с основателями РБК входят также глава компании Maxwell Capital Дмитрий Кирпиченко (ему вместе с женой Никой принадлежит 12,3% акций фонд) и Андрей Кареев (владеет 17,1% акций). Таким образом, всего данная группа владеет 81% акций TMT Investments.