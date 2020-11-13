Основатели РБК вышли из эстонского стартапа с 50-кратной прибылью

Американский фонд Vista Equity Partners стал основным инвестором компании —разработчика облачной CRM-системы Pipedrive, созданной эстонскими программистами.

Сделка Vista Equity Partners

Участие в сделке Vista Equity Partners принял и фонд TMT Investments: фонд получил за свою долю $41 млн, что в 51 раз превышает его инвестиции в данный стартап.

Pipedrive продан американскому фонду Vista Equity Partners

Американский фонд Vista Equity Partners стал крупнейшим акционером компании Pipedrive, разрабатывающую одноименную облачную CRM-систему (система управления сведениями о клиентах). Об этом говорится в сообщении Pipedrive. Параметры сделки не раскрываются.

Основатели РБК закрыли важную сделку

Миноритарным акционером Pipedrive был фонд TMT Investments. Согласно сообщению фонда, размещенному на сайте Лондонской фондовой бирже, TMT Investments полностью продал свою долю в Pipedrive. Сумма соответствующей сделки составила $41 млн.

TMT Investments владел 2,41% акций Pipedrive. Соответственно, вся компания в ходе сделки с Vista Equity Partners была оценена в $1,7 млрд.

Выгодная сделка для TMT Investments

Свою первую инвестиции в Pipedrive фонд TMT Investments совершил в 2012 г, предоставив компании необеспеченные конвертируемые векселя на сумму $325 тыс. В 2013 г фонд аналогичным образом инвестировал в Pipedrive еще $425 тыс. То есть всего TMT Investments инвестировал в Pipedrive $780 тыс.

Доля TMT Investments в Pipedrive на конец 2019 г оценивалась в $10,26 млн, ее стоимость увеличилась с момента инвестирования в 13 раз. Сумма, полученная от Vista Equity Partners, превышает данное значение почти 4 раза. В общем же итоге TMT Investments смог выйти из Pipedrive за сумму, превышающую в 52 раза размер вложенных инвестиций. Также, благодаря сделки с Pipedrive, отношение стоимости чистых активов на одну акцию (показатель NAV) у TMT Investments вырастит на 29% с $3,46 до $4,46.

История Pipedrive

Компания Pipedrive была создан в 2010 г коллективом эстонских программистов: Тимо Рейн (Timo Rein), Урмас Пурде (Urmas Purde), Мартин Тажур (Martin Tajur), Рагнар Сасс (Ragnar Sass) и Мартин Хенк (Martin Henk). Сама компания зарегистрирована в американском штате Делавэр. В 2011 г Pipedrive прошел акселерацию в AngelPad. Компания также офисы в Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Лиссабоне, Лондоне и Праге.

Pipedrive доступен в виде- веб-версии и мобильного приложения. Продукт компании ориентирован на продавцов, нуждающихся в простом средстве для управления клиентами и автоматизации. Продуктов пользуется более чем 90 тыс клиентов. В компании работает более 500 человек.

После сделки с Vista Equity Partners основные акционеры Pipedrive – Bessemer Venture Partners, Insight Partners, Atomico, DTCP и Rembrandt Venture Partners – останутся миноритарными акционерами компании и будут партнерами нового мажоритарного акционера.

Кому принадлежит фонд TMT Investments

Фонд TMT Investments был создан в 2010 г для инвестиций в технологические стартапы. Тогда же фонд провел IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже. Главными инвесторами фонда являются основатели холдинга РБК Александр Моргульчик и Герман Каплун.

Сейчас Гаплун владеет 27% акций TMT Investments, еще 2,5% акций фонда принадлежат его дочерям Владе Каплун и Марине Кедровой. Александр Моргульчик владеет 10,5% акций фонда, еще 1,9% акций принадлежат его дочери Нэлли.

Бывшему топ-менеджеру РБК Артему Инютину, также перешедшему на работу в TMT Investments, принадлежит 7,2% акций фонд, еще 2,5% акций принадлежат его дочери Наталье. В одну группу акционеров вместе с основателями РБК входят также глава компании Maxwell Capital Дмитрий Кирпиченко (ему вместе с женой Никой принадлежит 12,3% акций фонд) и Андрей Кареев (владеет 17,1% акций). Таким образом, всего данная группа владеет 81% акций TMT Investments.