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United Capital Partners

СОБЫТИЯ

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31.08.2026 Знаменитый партнер Павла Дурова* вышел из капитала российской ИТ-компании. 51% передан в Дубай 1
21.05.2024 HeadHunter «обжегся» на YouDo и потерял инвестиции на сотни миллионов 1
15.09.2022 HeadHunter может стать контролирующим акционером YouDo 1
12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 1
18.09.2018 МТС вложила $12 млн в YouDo 1
14.07.2016 Хозяева МТС вложились в виртуальную биржу труда 1
18.09.2014 Сын гендиректора ВГТРК возглавил «Вконтакте» 1
16.09.2014 Mail.ru полностью поглотила «Вконтакте» 1
03.06.2014 Технологический рынок M&A бьет финансовые рекорды 1
21.04.2014 «ВКонтакте» осталась без гендиректора 1
07.04.2014 Глава «Вконтакте» Павел Дуров вступил в войну со своими акционерами 1
03.04.2014 Павел Дуров отозвал заявление об увольнении с поста гендиректора "Вконтакте" 1
01.04.2014 Павел Дуров покинул пост гендиректора «ВКонтакте» 1
18.03.2014 Mail.Ru захватила контрольную долю «Вконтакте» 1
27.02.2014 Акционеры «Вконтакте» обменялись судебными угрозами и смешными картинками 1
24.01.2014 Павел Дуров продал все свои акции «Вконтакте» гендиректору «Мегафона» 1
27.06.2013 Украинская милиция изъяла серверы «ВКонтакте» стоимостью $500 тысяч 1
02.05.2013 Владислав Сурков рассказал о дальнейшей судьбе «Вконтакте» 1
17.04.2013 Сооснователи «ВКонтакте» неожиданно продали 48% акций соцсети 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

United Capital Partners и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5000 15
VK - Mail.ru Group 3610 13
МегаФон 10823 8
Telegram Group 2965 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15910 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1917 4
X Corp - Twitter 2940 2
Applied Materials 305 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
Cisco Systems - Sourcefire 32 1
Tokyo Electron - Tokyo Erekutoron Kabushiki-gaisha 29 1
Cisco Systems 5372 1
Alibaba Group 476 1
Yandex - Яндекс 9284 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3466 1
Microsoft Corporation 25813 1
Meta Platforms - Facebook 4625 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 295 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1583 1
Tencent 192 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 81 1
Google LLC 12737 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 1
NanduQ - Qiwi 1013 4
YouDo Web Technologies Limited 48 4
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1267 3
DST Global - Digital Sky Technologies 229 3
ГПБ - Газпромбанк 1278 2
Роснефть НК - нефтяная компания 564 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 738 2
Flint Capital 9 2
Tiger Global Management 44 1
USM Advisors 10 1
Naspers - Prosus Ventures 21 1
Газпром нефтехим Салават - Салаватнефтеоргсинтез - СНОС - Мономер 14 1
HeadHunter Group - Dream Job - Дрим Джоб 14 1
МонАрх Концерн 10 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8915 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1942 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
Walt Disney Company 647 1
Naspers 85 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 56 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 20 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 68 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 1
Зарплата.ру 45 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5986 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3663 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3327 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6575 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 756 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 410 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11868 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5311 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54222 2
C2C - consumer-to-consumer - потребитель для бизнеса 80 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13711 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9456 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33648 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1774 1
Data monetization - Монетизация данных 1981 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26420 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4806 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1179 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7911 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3804 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1278 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17030 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3247 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5887 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13106 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13013 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 702 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8698 1
On-demand - "по требованию" 194 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1758 6
Apple iPhone 6 4861 5
Atos Bull Bullion - Серверные платформы 10 2
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1048 2
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 87 1
Monarch - Монарх - электромобиль 30 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 929 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 1
VK - Mail.Ru Почта 420 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 771 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 1
VK - My.Games 81 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 55 1
VK Mini Apps 60 1
Яндекс.Мастер 7 1
VK Combo 86 1
Дуров Павел 328 15
Щербович Илья 11 8
Таврин Иван 120 8
Левиев Лев 32 7
Мирилашвили Вячеслав 21 6
Усманов Алишер 312 6
Гришин Дмитрий 210 4
Солонин Сергей 110 3
Добродеев Борис 97 3
Сергеев Дмитрий 61 3
Перекопский Илья 29 2
Мирилашвили Михаил 6 2
Перекопский Игорь 2 2
Гидирим Алексей 9 2
Мильнер Юрий 137 2
Лобушкин Георгий 15 2
Кутергин Денис 9 2
Третьяков Александр 6 1
Комаревцев Петр 1 1
Добродеев Олег 17 1
Лазарева Виктория 2 1
Фингер Грегори 13 1
Качуро Юрий 2 1
Стрешинский Иван 38 1
Смирнов Дмитрий 113 1
Горбунов Александр 55 1
Сурков Владислав 73 1
Рогозов Андрей 16 1
Дуров Николай 23 1
Сечин Игорь 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 167051 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19606 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54869 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47760 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3476 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4501 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3593 2
Украина 7939 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 79 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19236 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4212 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3146 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Великобритания - Лондон 2433 1
Украина - Киев 1152 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18246 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8281 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53714 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8900 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5646 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9081 3
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Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2310 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7548 2
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2139 2
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 3139 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 398 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4809 1
Английский язык 7043 1
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Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 957 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5012 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5804 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5619 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6209 1
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Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1118 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4013 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 1
День смеха - 1 апреля 5 1
Украина - Евромайдан 15 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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