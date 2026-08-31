Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
United Capital Partners
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 19, упоминаний - 19
United Capital Partners и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 410 1
|Дуров Павел 328 15
|Щербович Илья 11 8
|Таврин Иван 120 8
|Левиев Лев 32 7
|Мирилашвили Вячеслав 21 6
|Усманов Алишер 312 6
|Гришин Дмитрий 210 4
|Солонин Сергей 110 3
|Добродеев Борис 97 3
|Сергеев Дмитрий 61 3
|Перекопский Илья 29 2
|Мирилашвили Михаил 6 2
|Перекопский Игорь 2 2
|Гидирим Алексей 9 2
|Мильнер Юрий 137 2
|Лобушкин Георгий 15 2
|Кутергин Денис 9 2
|Третьяков Александр 6 1
|Комаревцев Петр 1 1
|Добродеев Олег 17 1
|Лазарева Виктория 2 1
|Фингер Грегори 13 1
|Качуро Юрий 2 1
|Стрешинский Иван 38 1
|Смирнов Дмитрий 113 1
|Горбунов Александр 55 1
|Сурков Владислав 73 1
|Рогозов Андрей 16 1
|Дуров Николай 23 1
|Сечин Игорь 37 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4013 1
|LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.