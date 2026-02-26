Разделы

МонАрх Концерн


СОБЫТИЯ

26.02.2026 Эксперт MANGO OFFICE Алексей Горбунов выступил на конференции Hospitality Sales Forum 2026 1
28.06.2024 В Москве состоялось одно из однозначно ожидаемых мероприятий года – CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ – лидеров 1
24.10.2014 ЭТП «Газпромбанка» присоединилась к Российской гильдии управляющих и девелоперов 1
19.03.2014 «Инсистемс» оснастила административное здание Оргкомитета Олимпийских зимних игр 2014 в Сочи 1
28.11.2013 «Делайт 2000» создал корпоративную аудиовизуальную среду в российском офисе Miele 1
17.04.2013 Сооснователи «ВКонтакте» неожиданно продали 48% акций соцсети 1
19.04.2012 Группа компаний «МонАрх» расширяет систему управления договорами на базе ЕСМ-системы EOS for SharePoint 4
31.10.2011 «МонАрх» внедрил СЭД EOS for SharePoint 1
26.10.2011 «МонАрх» управляет проектами строительства с помощью решений SAP ERP 5
18.08.2004 РБК СОФТ разработал сайт для строительного концерна «МонАрх» 3

ЭОС - Электронные офисные системы 1190 2
Meyer Sound Laboratories 2 1
Ростелеком 10451 1
SAP SE 5469 1
X Corp - Twitter 2916 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4633 1
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Делайт 2000 - DeLight 42 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
Innology - Иннолоджи 1 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 35 1
ГПБ - Газпромбанк 1194 1
DST Global - Digital Sky Technologies 227 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 61 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 55 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 52 1
Miele - Миле 137 1
United Capital Partners 18 1
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 1
Газпром нефтехим Салават - Салаватнефтеоргсинтез - СНОС - Мономер 13 1
Мосметрострой - Московский метрострой 11 1
Автобанк-НИКойл АКБ 18 1
СтройГазКонсалтинг 9 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 836 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13423 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11534 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12388 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1198 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5802 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4731 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12451 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12128 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1137 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8977 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 471 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 696 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7379 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4376 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2463 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11365 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3426 1
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 475 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1290 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13133 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22069 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25613 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9523 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 465 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 129 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1985 1
Monarch - Монарх - электромобиль 29 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 2
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 251 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1342 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 13 1
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
Дуров Павел 316 1
Усманов Алишер 306 1
Гришин Дмитрий 210 1
Черногоров Андрей 65 1
Мильнер Юрий 136 1
Вирцер Евгений 42 1
Левиев Лев 31 1
Щербович Илья 10 1
Мирилашвили Вячеслав 20 1
Мирилашвили Михаил 6 1
Амбарцумян Сергей 2 1
Гребнева Марина 1 1
Самарская Марина 1 1
Казинян Ишхан 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18855 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14561 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Имеретинская низменность 21 1
Казахстан - Республика 5856 1
Украина 7822 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1720 1
Москва - ЮВАО - Марьино 69 1
Москва - ЗАО - Солнцево - Солнцевский район 28 1
Москва - Куркино 17 1
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6303 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5340 3
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 645 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11821 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5935 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 64 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7320 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1834 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 118 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10798 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2331 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
