Получите все материалы CNews по ключевому слову
МонАрх Концерн
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
МонАрх Концерн и организации, системы, технологии, персоны:
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
|РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 1
|Дуров Павел 316 1
|Усманов Алишер 306 1
|Гришин Дмитрий 210 1
|Черногоров Андрей 65 1
|Мильнер Юрий 136 1
|Вирцер Евгений 42 1
|Левиев Лев 31 1
|Щербович Илья 10 1
|Мирилашвили Вячеслав 20 1
|Мирилашвили Михаил 6 1
|Амбарцумян Сергей 2 1
|Гребнева Марина 1 1
|Самарская Марина 1 1
|Казинян Ишхан 9 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.