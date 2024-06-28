В Москве состоялось одно из однозначно ожидаемых мероприятий года – CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ – лидеров

19 июня 2024г. на площадке отеля «МонАрх Москва» г. Москва состоялось одно из однозначно ожидаемых мероприятий года – CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ – лидеров.

В мероприятии приняли участие более тысячи делегатов из разных компаний различных секторов гоструктуры и бизнеса. Команда «Атач» приняла участие в форуме в качестве одного из приглашенных гостей – спонсоров мероприятия.

Имея возможность обсудить последние тенденции рынка и стратегию по цифровизации рынка к 2030 г. согласно Указу Президента, участники мероприятия пришли к единому мнению, что основным трендом рынка цифровизации на текущий момент являются подход экосистем со сквозными процессами и коротким Time-to-Market.

Такой подход обеспечивает решение бизнес задач компании с помощью Low / No code администрирования без привлечения высококвалифицированных ресурсов программистов, понятный интерфейс без инструкций, что позволяет значительно снизить затраты на обучение и, конечно же, бесшовная интеграция посредством API.

Сопоставляя последние тренды с возможностями платформы «Атач», участники форума имели возможность убедиться, что платформа «Атач» обладает набором инновационных инструментов и функций и соответствует современным тенденциям рынка. Платформа «Атач» полностью готова к нестандартным вызовам и задачам по цифровизации документооборота в компаниям малого и среднего бизнеса, а также в крупных холдингах.

Результатом участия в форуме CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ – лидеров стали новые знакомства с представителями ведущих игроков рынка секторов гоструктуры и бизнеса и расширенные возможности для дальнейшего развития платформы «Атач» благодаря полученному опыту и знаниям экспертов.