Индексная книга (каталог) CNews*
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Лобушкин Георгий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 16, упоминаний - 16
Лобушкин Георгий и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5070 11
|X Corp - Twitter 2942 4
|МегаФон 10942 3
|VK - Mail.ru Group 3618 3
|GlobalNet - DATAIX - Международная пиринговая сеть 7 1
|Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
|Apple Inc 13285 1
|Telegram Group 3007 1
|data.ai - App Annie 85 1
|Google LLC 12803 1
|Дуров Павел 329 8
|Щербович Илья 11 2
|Таврин Иван 120 2
|Логинов Артем 9 1
|Левиев Лев 32 1
|Цыплухин Владислав 41 1
|Мирилашвили Вячеслав 21 1
|Шкуматов Петр 8 1
|Кожанов Дмитрий 5 1
|Забелин Вадим 1 1
|Бердова Алена 1 1
|Усманов Алишер 312 1
|Дуров Николай 23 1
|Румянцев Дмитрий 5 1
|ResearchMe 14 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.