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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202407
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Мероприятия 894

Лобушкин Георгий

СОБЫТИЯ


06.10.2026 «Макс» запустил опросы в каналах 1
11.11.2024 Политехнический музей и «Литрес» выпустили аудиопроект «Нескучные истории библиотеки» 1
27.08.2019 «Ситимобил» запустился в Казани 1
13.08.2019 «Ситимобил» запустился в Нижнем Новгороде 1
25.06.2019 «Ситимобил» назначил нового директора по продукту 1
10.11.2015 «ВКонтакте» запустила образовательный блок VK University 1
27.07.2014 «Вконтакте» пережила многочасовой сбой из-за аварии в дата-центре 1
01.04.2014 Павел Дуров покинул пост гендиректора «ВКонтакте» 1
18.03.2014 Mail.Ru захватила контрольную долю «Вконтакте» 1
11.02.2014 Apple удалила приложения «Вконтакте» для iPhone и iPad. ДОПОЛНЕНО 1
07.02.2014 Соцсеть «Вконтакте» сломалась второй раз за месяц 1
17.01.2014 «ВКонтакте» начала бесплатно показывать лицензионные фильмы и сериалы 1
10.01.2014 Во «Вконтакте» авария. Соцсеть недоступна по всему миру 1
14.08.2013 Создатель «Вконтакте» выпустил своего «убийцу SMS» 1
10.04.2013 ГИБДД: Павел Дуров не был за рулем «Мерседеса», сбившего инспектора ДПС 1
09.04.2013 Главу «Вконтакте» обвинили в наезде на полицейского 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Лобушкин Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5070 11
X Corp - Twitter 2942 4
МегаФон 10942 3
VK - Mail.ru Group 3618 3
GlobalNet - DATAIX - Международная пиринговая сеть 7 1
Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
Apple Inc 13285 1
Telegram Group 3007 1
data.ai - App Annie 85 1
Google LLC 12803 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 175 3
United Capital Partners 19 2
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
Кино без границ 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9061 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1303 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 267 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 198 1
Политех - Политехнический музей 34 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1544 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6016 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 880 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11960 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4607 3
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 257 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6446 2
Google Android - приложения и разработчики 743 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12357 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3306 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7960 1
Часы - Watch 1075 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3274 1
Application store - магазин приложений 1486 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13116 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54800 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4505 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3016 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9613 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7437 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33933 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5439 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2078 1
Apple iOS 8656 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7708 4
Google Android 15372 4
Apple iPad 4023 3
Apple - App Store 3151 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1296 2
Apple iPhone 6 4861 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 768 2
Atos Bull Bullion - Серверные платформы 10 1
Gismeteo - Гисметео 38 1
ЛитРес Журнал 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 3018 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3590 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1770 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 177 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 690 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 395 1
LinguaLeo 29 1
MTProto Proxy 8 1
Дуров Павел 329 8
Щербович Илья 11 2
Таврин Иван 120 2
Логинов Артем 9 1
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Цыплухин Владислав 41 1
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Шкуматов Петр 8 1
Кожанов Дмитрий 5 1
Забелин Вадим 1 1
Бердова Алена 1 1
Усманов Алишер 312 1
Дуров Николай 23 1
Румянцев Дмитрий 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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