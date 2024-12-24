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Антонов Дмитрий



24.12.2024 «Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.2 1
09.02.2018 Рухнувший «Битрикс 24» парализовал работу своих пользователей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Антонов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Дивинский Денис 1 1
Беспалов Алексей 7 1
Сафуанова Карина 1 1
Наумов Максим 98 1
Рыжиков Сергей 111 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
Roem.ru - Роем.ру 47 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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