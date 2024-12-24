Антонов Дмитрий
|24.12.2024
|«Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.2 1
|09.02.2018
|Рухнувший «Битрикс 24» парализовал работу своих пользователей 1
Антонов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
|Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
|CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
|1С-Битрикс - Bitrix 579 1
|Meta Platforms - Facebook 4438 1
|Дивинский Денис 1 1
|Беспалов Алексей 7 1
|Сафуанова Карина 1 1
|Наумов Максим 98 1
|Рыжиков Сергей 111 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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