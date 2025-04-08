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Елисидоров Михаил
|08.04.2025
|«Платформикс» развернул инфраструктуру резервного копирования в «Топливной Процессинговой Компании» 1
Елисидоров Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Базовые Решения - Platformix - Платформикс 133 1
|Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 212 1
|Романов Сергей 13 1
|Антонов Дмитрий 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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