«Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.2

Компания «Киберпротект» представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап» 17.2. Новая версия продолжает реализацию стратегии всестороннего развития продукта для удовлетворения запросов российских заказчиков из разных сегментов с инфраструктурами любого масштаба. Изменения и новые возможности затрагивают пять основных направлений развития продукта: кроссплатформенность, информирование, безопасность, единообразие, пользовательский интерфейс и рост вместе с инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Кроссплатформенность

В «Кибер Бэкап» 17.2 была расширена поддержка платформ виртуализации, которые широко используются сегодня российскими компаниями. В дополнение к защищаемым пятнадцати платформам разработчиками «Киберпротекта» были добавлены функции резервного копирования для OpenSource-платформы OpenNebula, а также отечественной разработки ПК СВ «Брест» на ее основе, входящей в реестр российского ПО. Также была дополнительно доработана защита открытой платформы виртуализации OpenStack, в результате была снижена ресурсоемкость процесса резервного копирования благодаря гранулярному выбору дисков виртуальных машин для монтирования и клонирования.

«Механизм безагентного резервного копирования позволяет снизить нагрузку на оборудование благодаря отсутствию необходимости устанавливать агенты внутрь виртуальных машин, что исключает конкуренцию процессов резервного копирования с продуктивными задачами. За счет применения этой технологии происходит значительное ускорение процессов развертывания, а также сокращение времени, необходимого для резервного копирования ИТ-активов компании. Мы продолжаем совершенствовать безагентное резервное копирование, расширяем его возможности и вводим поддержку для все большего спектра платформ виртуализации», — отметил Дмитрий Антонов, директор департамента СРК компании «Киберпротект».

Также непрерывно совершенствуется возможность миграции с зарубежных платформ виртуализации путем резервного копирования и последующего восстановления из резервной копии на поддерживаемом российском или открытом решении.

Единообразие

«Кибер Бэкап» 17.2 обеспечивает расширенную поддержку VK WorkSpace, включая продукты «Почта VK WorkSpace» и «Диск VK WorkSpace». Новшество позволит защищать данные в современных российских рабочих средах на том же уровне, на котором пользователи привыкли видеть безопасность в продуктах глобальных корпораций. Теперь возможности защиты почтового сервиса «Почта VK WorkSpace» вплотную приблизились к уровню, который уже давно поддерживается в «Кибер Бэкап» для Microsoft Exchange: в новой версии была реализована поддержка резервного копирования, возможность просмотра содержимого копий, а также функции восстановления для календарей и контактов.

Информирование и безопасность

В веб-консоли «Кибер Бэкап» 17.2 был создан новый раздел — «Журнал аудита». В нем пользователи могут найти информацию о ряде ключевых событий системы резервного копирования. Создать «Журнал аудита» позволил полностью переработанный сервис подсистемы протоколирования, который также сделал возможной интеграцию «Кибер Бэкап» в процессы централизованного сбора информации о событиях и управления инцидентами безопасности предприятий (SIEM). Начиная с версии 17.2, «Кибер Бэкап» поддерживает передачу событий по протоколу SYSLOG в наиболее распространенных форматах SYSLOG или CEF. Унифицированная обработка событий резервного копирования и других систем ИБ упрощает работу служб безопасности предприятий и помогает быстрее реагировать на инциденты.

Кроме этого, за 2024 г. «Кибер Бэкап» значительно расширил спектр поддерживаемых служб каталогов для доменной аутентификации на сервере управления системой. Начиная с версии 17.2 в дополнение к Active Directory, FreeIPA и ALD Pro была добавлена поддержка SambaDC. Теперь учетным записям или группам всех перечисленных служб каталога могут быть назначены различные роли администрирования системы резервного копирования.

Улучшенный интерфейс и рост вместе с инфраструктурой

Для работы с масштабными ИТ-инфраструктурами в новом «Кибер Бэкап» 17.2 была реализована гибкая система управления лицензиями. Полностью переработанный интерфейс тематического подраздела отличается новым уровнем гибкости. Он позволяет проще и удобнее назначать, отзывать и проводить учет использования лицензий в экосистеме любой сложности.

Также была упрощена задача восстановления из резервных копий, находящихся в различного рода хранилищах. Теперь администраторам не нужно самостоятельно выбирать агент для восстановления. Вместо этого сервер управления подсвечивает подходящие агенты и предлагает выбирать только подходящие варианты, что облегчает администрирование инфраструктур с большим количеством ресурсов.

Кроме всего сказанного, система получила другие улучшения и изменения, направленные на функциональность, безопасность и удобство использования «Кибер Бэкап» 17.2 для резервного копирования и восстановления ИТ-систем любого размера на предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса, а также в государственных организациях. Все эти возможности доступны в новой версии «Кибер Бэкап» 17.2.