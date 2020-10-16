Обеспечение кибербезопасности бизнеса в условиях пандемии коронавируса обсудят участники Oracle Online Security Day

Новые разработки по обеспечению информационной безопасности организаций и предприятий представит крупнейшая американская корпорация в рамках Oracle Online Security Day. Мероприятие состоится 22 октября в формате веб-трансляции в режиме реального времени.

России входит в ТОП-5 стран мира по количеству кибератак. Особенно активно подвергалась взлому инфраструктура предприятий и организаций страны во время карантина. Сейчас, когда обязательным условием существования многих бизнесов является удаленное использование ИТ-инфраструктуры, проблемы сохранения целостности и конфиденциальности данных стоят как никогда остро. Директор по развитию бизнеса Oracle СНГ Дмитрий Юдин расскажет, как применение «облачных» разработок компании (таких как OCI WAF, API Gateway, Maximum Security Zones и Cloud Guard) в ЦОД позволят вывести безопасность хранения данных на новый уровень.

Наряду с представителями Oracle выступят приглашенные эксперты: Михаил Емельянников (консалтинговое агентство «Емельянников, Попова и партнеры») и Сергей Петраков (Топливная процессинговая компания). Как определить места наибольшей уязвимости информационной системы организации, какие меры предпринять, как дорабатываются продукты группы Identity Management для соответствия современным архитектурным требованиям, и как меняются требования регулятора: спикеры онлайн-мероприятия расскажут о последних достижениях по обеспечению кибербезопасности и защите данных клиентов, а также и приведут примеры решения наиболее частных проблем.

Участие в трансляции Oracle Online Security Day бесплатное, необходима предварительная регистрация.

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