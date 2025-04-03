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Ланит Лантер LAN-4Tap Платежный модуль



03.04.2025 LanKEY вошел в реестр российского программного обеспечения 1
13.02.2025 «Лантер» прошел сертификацию в «Лектон» 1
30.05.2018 Платежный модуль «Лантер» LAN-4Tap прошел сертификацию PCI PA-DSS v3.2 6
17.04.2017 Программные решения для банкоматов «ЛАН АТМсервис» внесены реестр отечественного ПО 1
12.01.2017 Платежный модуль «Лантер» для устройств самообслуживания включен в Единый реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 5, упоминаний - 10

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 5
Ланит - Лантер 35 4
Ланит ЛАН АТМсервис 36 1
Deiteriy - Дейтерий 72 1
Казанский метрополитен 12 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67697 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2366 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1546 2
PA-DSS - Payment Application Data Security Standard - Стандарт безопасности данных платежных приложений 27 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1144 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2197 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 900 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31333 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4079 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1147 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25732 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2211 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 312 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4282 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14231 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 35 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3266 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 128 1
Ланит ЛАН АТМсервис - M3 Operation - M3 Defender - M3 ATM Monitoring System 9 1
Microsoft Windows 10 1786 1
Кунях Виктор 3 2
Агафонов Андрей 19 2
Россия - РФ - Российская федерация 146907 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43730 1
Россия - СФО - Новосибирск 4368 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8793 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51901 2
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 706 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18912 1
Аудит - аудиторский услуги 2743 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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