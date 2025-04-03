Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ланит Лантер LAN-4Tap Платежный модуль
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 5
|Ланит - Лантер 35 4
|Ланит ЛАН АТМсервис 36 1
|Deiteriy - Дейтерий 72 1
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 73 1
|Кунях Виктор 3 2
|Агафонов Андрей 19 2
|Россия - РФ - Российская федерация 146907 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43730 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4368 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350945, в очереди разбора - 760799.
Создано именных указателей - 172234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.