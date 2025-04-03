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LanKEY вошел в реестр российского программного обеспечения

Компания «Лантер», разработчик мультивендорного ПО для эквайринговых решений (входит в группу «Ланит»), завершила работы по внесению продукта LanKEY в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Программное обеспечение LanKEY предназначено для автоматизации процессов безопасной загрузки комплектов криптографических мастер-ключей в POS-терминалы, направляемые для установки в торгово-сервисные предприятия. LanKEY совместим с иностранным и отечественным криптографическим оборудованием.

Виктор Кунях, коммерческий директор «Лантер»: «LanKEY позволяет существенно сократить время на предварительную подготовку POS-терминального оборудования и дает инженеру возможность установить терминал «из коробки». Благодаря внесению LanKEY в реестр, «Лантер» предоставляет своим клиентам все преимущества использования российского программного обеспечения».

В настоящее время «Лантер» предлагает своим клиентам все необходимые компоненты для построения платежной инфраструктуры: мультивендорное терминальное программное обеспечение Lan-4TAP; ПО для удаленного управления POS-терминалами LanTMS; ПО для автоматизированной работы с криптографическими ключами LanKEY.

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