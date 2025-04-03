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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ланит Лантер LanKEY ЛанКей ИТ ЛанКей Информационные системы


Программное обеспечение LanKEY предназначено для автоматизации процессов безопасной загрузки комплектов криптографических мастер-ключей в POS-терминалы, направляемые для установки в торгово-сервисные предприятия. LanKEY совместим с иностранным и отечественным криптографическим оборудованием.


03.04.2025 LanKEY вошел в реестр российского программного обеспечения 1
31.07.2020 Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
07.07.2017 Интеграторы ищут новые источники доходов в «инженерке» и безопасности 1
10.04.2017 Облачные сервисы LanCloud позволили «Эгмонт Россия» снизить затраты на ИТ в 8 раз 1
03.11.2016 «ЛанКей» объединил московское представительство и европейские офисы Strabag SE в единую мультисервисную сеть 1
18.05.2016 «ЛанКей» перевел корпоративную почту «ФомЛайна» в «облако» Microsoft 2
10.05.2016 «ЛанКей» модернизировал ИТ-инфраструктуру «Прогресса» 1
25.03.2016 «Акрос» перешел на облачные сервисы LanCloud 1
04.03.2016 «ЛанКей» организовал call-центр для ФМБЦ им. А. И. Бурназяна 2
22.01.2016 «ЛанКей» и GreenMDC будут продвигать совместные комплексные решения для создания модульных ЦОДов 1
10.11.2015 «ЛанКей» организовал единое коммуникационное пространство для учреждений Департамента здравоохранения г. Москвы 1
28.09.2015 «ЛанКей» предложила пакетное решение Cloud Office 1
07.09.2015 «ЛанКей» построил Wi-Fi сеть на территории ТРК «Весна» 1
22.07.2015 «ЛанКей» построил СКС для контакт-центра университета «Синергия» 1
26.06.2015 Интеграторы сыграли на валютных курсах 1
17.03.2015 «ЛанКей» построила ЦОД для «Федеральной грузовой компании» 1
16.03.2015 «ЛанКей» построила инженерную, телеком- и ИТ-инфраструктуру для нового завода «Связь инжиниринг» 2
12.03.2015 «ЛанКей» модернизировала систему объединенных коммуникаций в «Московском нефтехимическом банке» 1
02.02.2015 «ЛанКей» модернизировал АТС и системы связи в «БайкалБанке» 2
11.11.2014 Поставщики SaaS не заметили кризиса 1
24.10.2014 Как наладить корпоративную почту за 4 часа 1
22.10.2014 Большой театр модернизировал ИТ-инфраструктуру 1
09.06.2010 «Зебра Телеком» заключила агентский договор на предоставление услуг интернет-телефонии с компанией «Ланкей» 2

Публикаций - 24, упоминаний - 29

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24748 7
Softline - Софтлайн 2903 5
8358 4
Крок - Croc 1781 4
LanCloud - ЛанКлауд 55 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 3
Корус Консалтинг ГК 1238 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1076 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 3
Google LLC 11887 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 2
Ростелеком 9835 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1089 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 264 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
iCore - Ай Ко ЗАО 56 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 2
АйТи 1376 2
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 226 2
Ланит - Онланта - Onlanta 109 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
ЛайфТелеком - Телфин 219 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 231 2
Broadcom - VMware 2390 1
МегаФон 9111 1
Amazon Inc - Amazon.com 3028 1
Yandex - Яндекс 7552 1
Huawei 3982 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12990 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 1
IBM - International Business Machines Corp 9459 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 77 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8822 1
Red Hat 1320 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 358 1
Schneider Electric 576 1
РЖД - Российские железные дороги 1929 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 201 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 9 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Россети Ленэнерго 1700 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 73 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 1
ПКБ №1 имени Н.А. Алексеева - Психиатрическая клиническая больница №1 имени Н.А. Алексеева 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
МЮЗ - Московский ювелирный завод 14 1
МНХБ - Московский нефтехимический банк 4 1
Прогресс - ФрутоНяня - Малышам - Липецкий Бювет 4 1
БайкалБанк 5 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 194 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5032 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67720 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30191 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21536 9
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8246 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13486 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11221 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12904 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24751 6
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1088 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20087 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4068 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2818 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12703 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6938 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16189 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1205 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2738 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4966 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1855 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2558 3
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6375 3
Virtual office - Виртуальный офис 182 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 997 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1150 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51805 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14021 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12739 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2721 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4101 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2956 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24505 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 538 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17227 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 778 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5815 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24468 2
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 213 2
Microsoft Exchange 1751 7
Microsoft Office 365 951 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1350 4
Microsoft Skype for Business 179 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 3
LanCloud Cloud Office 16 3
Avaya Aura 121 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 2
HPE ProLiant 399 2
Apple iPhone 6 4862 2
Barsum Pro - Барсум Про 9 2
Microsoft Azure 1416 1
Google Cloud Platform - GCP 313 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2094 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 242 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 134 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 629 1
VK - Яндекс.Дзен 196 1
Qsoft amoCRM 110 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Huawei 3data Cloud 7 1
Naumen ITSM365 40 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 24 1
Avaya Open SIP 8 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
Linux OS 10128 1
Microsoft Outlook 1399 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1107 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 286 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 284 1
Microsoft Windows Server 2012 197 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 83 1
HPE 3PAR 102 1
Microsoft Dynamics 1178 1
Мегаплан CRM 8 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 255 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
Citrix NetScaler 63 1
Ерин Сергей 16 3
Новиков Юрий 10 2
Карпинский Алексей 42 2
Кириченко Игорь 49 1
Бойко Андрей 51 1
Хала Илья 43 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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