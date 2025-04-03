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Ланит Лантер LanKEY ЛанКей ИТ ЛанКей Информационные системы
Программное обеспечение LanKEY предназначено для автоматизации процессов безопасной загрузки комплектов криптографических мастер-ключей в POS-терминалы, направляемые для установки в торгово-сервисные предприятия. LanKEY совместим с иностранным и отечественным криптографическим оборудованием.
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Ерин Сергей 16 3
|Новиков Юрий 10 2
|Карпинский Алексей 42 2
|Кириченко Игорь 49 1
|Бойко Андрей 51 1
|Хала Илья 43 1
|Обухов Александр 24 1
|Козловский Андрей 12 1
|Ульянов Михаил 7 1
|Коновалов Олег 15 1
|Попов Виктор 7 1
|Аниканова Мария 15 1
|Тюрина Мария 56 1
|Тищенко Андрей 13 1
|Ефанова Мария 2 1
|Вознесенский Александр 3 1
|Арсентьев Андрей 69 1
|Корман Игорь 21 1
|Вронская Светлана 21 1
|Кудрин Сергей 11 1
|Баранов Дмитрий 24 1
|Калиновский Богдан 8 1
|Мраморов Дмитрий 29 1
|Аникин Леонид 61 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Токовинин Михаил 4 1
|Салтыков Евгений 2 1
|Малышев Георгий 12 1
|Твердохлебов Владислав 1 1
|Стрельцов Денис 1 1
|Соколюк Валерий 31 1
|Мирон Андрей 2 1
|Золотуский Антон 1 1
|Аврамов Роман 3 1
|Хачатуров Карэн 1 1
|Кунях Виктор 3 1
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