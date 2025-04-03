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Программное обеспечение LanKEY предназначено для автоматизации процессов безопасной загрузки комплектов криптографических мастер-ключей в POS-терминалы, направляемые для установки в торгово-сервисные предприятия. LanKEY совместим с иностранным и отечественным криптографическим оборудованием.