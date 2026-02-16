Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190579
ИКТ 14707
Организации 11385
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26596
Персоны 82839
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

Твердохлебов Владислав


СОБЫТИЯ


16.02.2026 Сервис «Моя смена» помогает «Азбуке вкуса» закрывать потребность во временном персонале 1
25.12.2025 Россияне на 35% активнее искали подработки перед Новым годом 1
26.11.2025 ГК Verme запустила образовательное направление в сфере HR-tech – «Лаборатория производительности» 1
20.11.2025 Сервис «Моя смена» стал официальным партнером приложения «Мой налог» 1
22.01.2016 «ЛанКей» и GreenMDC будут продвигать совместные комплексные решения для создания модульных ЦОДов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Твердохлебов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Verme - Верме - Инвент консалтинг 25 3
Ланит - Лантер - LanKEY - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 24 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 43 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1106 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3154 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 913 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1013 1
Оповещение и уведомление - Notification 5393 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23244 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12080 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 896 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57516 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34047 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 969 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 1
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных - МЦОД 74 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3754 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 452 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 634 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1490 1
Verme - Моя смена - Биржа смен 15 3
GreenMDC - ScalableMDC TelecomOutdoor NGm 13 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 94 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5927 1
Малышев Георгий 12 1
Игнатова Мария 96 1
Филимонов Дмитрий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158480 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 628 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5419 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15266 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31967 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6143 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8155 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26030 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419440, в очереди разбора - 726265.
Создано именных указателей - 190579.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще