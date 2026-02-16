Получите все материалы CNews по ключевому слову
Твердохлебов Владислав
СОБЫТИЯ
Твердохлебов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Verme - Верме - Инвент консалтинг 25 3
|Ланит - Лантер - LanKEY - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 24 1
|GreenMDC - Грин ЭмДиСи 43 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3154 1
|Малышев Георгий 12 1
|Игнатова Мария 96 1
|Филимонов Дмитрий 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419440, в очереди разбора - 726265.
Создано именных указателей - 190579.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.