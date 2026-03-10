Прогресс - ФрутоНяня - Малышам - Липецкий Бювет

АО «ПРОГРЕСС» — участник рынка детского питания в России. Компания выпускает продукцию под узнаваемыми брендами: «ФрутоНяня», «ФрутоНяня Малышам», «Фанни Ямми» и «Липецкий бювет». В линейке «ФрутоНяня» представлены более 250 наименований продукции, которая представлена во всех регионах России, а также экспортируется в разные страны мира.

"Электронные документы: подходы к обработке, хранению, редактированию и управлению доступом. Бизнес лицом к человеку" Алексей Бердин, Руководитель департамента информационных технологий, ПРОГРЕСС (бренд «ФрутоНяня»), данные 2024 года