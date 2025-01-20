Попов Виктор
Попов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпинский Алексей 42 2
|Карпов Алексей 24 1
|Вознесенский Александр 3 1
|Гайкович Владимир 40 1
|Степаненко Андрей 29 1
|Баранов Дмитрий 24 1
|Колмычек Павел 17 1
|Антипинский Андрей 4 1
|Лукоянов Виктор 3 1
|Ефимов Петр 39 1
|Ефремов Никита 3 1
|Тарасова Елена 5 1
|Торбахов Александр 94 1
|Трофимов Василий 1 1
|Гребенев Валентин 3 1
|Васильева Алена 1 1
|Агафонов Юрий 2 1
|Самохин Юрий 1 1
|Лейком Денис 1 1
|Мишкова Ксения 1 1
|Соколов Юрий 6 1
|Лукоянов Сергей 1 1
|Стержаков Владимир 1 1
|Бурковский Вячеслав 2 1
|Кутепова Полина 1 1
|Самылин Игорь 4 1
|Долмазян Георгий 1 1
|Цыкунов Александр 1 1
|Мельников Алексей 61 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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