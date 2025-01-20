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Индексная книга (каталог) CNews*
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Попов Виктор



20.01.2025 Российские производители компьютерной техники за неполный год получили прибыль более 300 миллиардов 1
15.12.2022 «Твоя история с билайном»: спектакль по мотивам рассказов победителей уже на билайн ТВ и ВКонтакте 1
17.01.2020 «Яндекс.Маркет» назвал самый популярный смартфон 2019 года 1
03.07.2015 Дата-центры – слабое звено рынка ИТ 1
26.06.2015 Интеграторы сыграли на валютных курсах 1
19.12.2006 В авиакатастрофе погиб глава петербургской почты 1
01.04.2002 Компания "ИнформЗащита" завершила реструктуризацию 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Попов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
АйТи 1365 2
Крок - Croc 1777 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 2
iCore - Ай Ко ЗАО 56 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Samsung Electronics 10254 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Xiaomi 1732 1
Apple Inc 12099 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 1
Телеком-защита 53 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
LanKey - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 23 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
Микротест 278 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Информзащита 756 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Сонет 169 1
Авантаж 66 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 14 1
DataPro - ДатаПро 93 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Почта России ПАО 2112 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 106 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 1
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 101 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 771 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 1
Кнопочное управление 556 1
Управляемость - Manageability 1731 1
ЦОД - Резервный дата-центр 99 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Яндекс.Маркет 937 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 124 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 254 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 1
Apple iPhone 7 282 1
Крок ЦОД Компрессор- 26 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 187 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 83 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 123 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 136 1
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 49 1
Honor 8 - Серия смартфонов 43 1
Карпинский Алексей 42 2
Карпов Алексей 24 1
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Баранов Дмитрий 24 1
Колмычек Павел 17 1
Антипинский Андрей 4 1
Лукоянов Виктор 3 1
Ефимов Петр 39 1
Ефремов Никита 3 1
Тарасова Елена 5 1
Торбахов Александр 94 1
Трофимов Василий 1 1
Гребенев Валентин 3 1
Васильева Алена 1 1
Агафонов Юрий 2 1
Самохин Юрий 1 1
Лейком Денис 1 1
Мишкова Ксения 1 1
Соколов Юрий 6 1
Лукоянов Сергей 1 1
Стержаков Владимир 1 1
Бурковский Вячеслав 2 1
Кутепова Полина 1 1
Самылин Игорь 4 1
Долмазян Георгий 1 1
Цыкунов Александр 1 1
Мельников Алексей 61 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Россия - РФ - Российская федерация 144186 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Испания - Каталония - Барселона 742 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 45 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 402 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 112 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Аренда 2416 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 82 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 20 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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