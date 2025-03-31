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Виноградова Елена
Виноградова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 1
|X Corp - Twitter 2872 1
|Comindware - Колловэар 160 1
|Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 270 1
|Verifone 61 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
|NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 44 1
|VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
|Comindware Tracker 17 1
|Европа 21856 1
|Африка - Африканский регион 3505 1
|Ближний Восток 2967 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146741 1
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