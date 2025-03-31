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Виноградова Елена


31.03.2025 «Бланк» и «Лучи» запустили цифровое ДМС для предпринимателей 1
01.06.2017 Росбанк и American Express подписали соглашение о приеме карт AmEx в торгово-сервисных предприятиях 1
07.10.2014 United Card Services автоматизировала управление бизнес-процессами на базе Comindware Tracker 1
05.03.2013 Inpas поставит POS-терминальное оборудование для UCS 1
25.12.2009 «Мотив» запустил услугу «Мобильный статус» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Виноградова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 1
X Corp - Twitter 2872 1
Comindware - Колловэар 160 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 270 1
Verifone 61 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
American Express - Amex 331 1
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2365 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3621 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 620 1
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 81 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1545 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6367 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31295 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10255 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 332 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8567 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1804 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24474 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2983 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1237 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11568 1
Мобильная связь - Короткий номер 394 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10427 1
NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 44 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
Comindware Tracker 17 1
Colin Flaherty - Колин Флаэрти 1 1
Конкина Наталья 3 1
Цыпляев Максим 43 1
Европа 21856 1
Африка - Африканский регион 3505 1
Ближний Восток 2967 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5872 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1257 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7056 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11091 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 211 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8883 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 286 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 302 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5915 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1279 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 817 1
Зоология - наука о животных 2667 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 29 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9989 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 263 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13827 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350018, в очереди разбора - 761445.
Создано именных указателей - 171953.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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