«Бланк» и «Лучи» запустили цифровое ДМС для предпринимателей

Банк для бизнеса «Бланк» совместно с онлайн-страховой «Лучи» запустил программу по заботе о здоровье предпринимателей. Воспользоваться страховкой смогут все клиенты «Бланка» вне зависимости от тарифов. Это первый ДМС продукт на рынке, направленный специально для владельцев малого и среднего бизнеса, отмечают участники проекта.

Совместный проект банка «Бланк» и «Лучи» направлен на развитие устойчивости в предпринимательской среде, и это первый страховой продукт, созданный специально для предпринимателей, в отличие от традиционных ДМС-решений, направленных в первую очередь на сотрудников.

«Здоровье предпринимателя – критически важный компонент для стабильности бизнеса. И он требует системной и быстрой поддержки, находящейся в одном месте: от виртуальной клиники с врачами разного профиля до стоматологии и психологов. Все это входит в наш первый продукт для предпринимателей совместно с банком «Бланк». Мы хотим помогать малому и среднему бизнесу развиваться во времена турбулентности», — отметил Марк Миронов, CMO «Лучи».

Предприниматели часто остаются без должного медицинского обслуживания. По данным совместного опроса «Бланка» и «Лучи», 67% представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) сталкиваются с проблемами доступа к качественной медицине. При этом они болеют на 30% чаще, чем наемные сотрудники, но реже обращаются за помощью из-за высокой занятости и неготовности потерять доход. В результате для 11% предпринимателей вовремя не взятый больничный стоил закрытия бизнеса в 2024 г.

Как показывает международная статистика, предприниматели часто сталкиваются с повышенными рисками для здоровья из-за стресса и профессиональных нагрузок. Так, 87,7% предпринимателей испытывают хотя бы одну проблему с психическим здоровьем, включая тревогу (50,2%) и депрессию (30%). Эти факторы подчеркивают необходимость системной поддержки предпринимателей в области здравоохранения для обеспечения их устойчивости и благополучия.

«Предприниматели МСБ живут в бешеном ритме, стремясь обогнать конкурентов, и часто забывают о здоровье, что ставит под угрозу устойчивость их бизнеса. Наш проект призван дать им уверенность и поддержку, чтобы они могли развиваться без рисков», — сказала CPO банка для бизнеса «Бланк» Елена Виноградова.

Чтобы воспользоваться полисом, предпринимателю необходимо поддерживать на своем расчетном счете среднемесячный неснижаемый остаток, кратный 400 тыс. руб. Полис автоматически продлевается каждый месяц при выполнении этого условия, обеспечивая непрерывную медицинскую поддержку.

Программа ДМС включает широкий спектр медицинских услуг: комплексный женский чекап, консультации с квалифицированными психологами, а также ветеринарный прием для домашних животных. Это позволяет предпринимателям заботиться не только о своем здоровье, но и о благополучии своих близких.