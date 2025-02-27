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MFI Made For iPhone/iPod/iPad
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
MFI и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6527 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1036 3
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 411 1
|Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 1
|Голещихин Денис 29 1
|Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 64 1
|The Verge - Издание 622 1
|Bloomberg 1668 1
|CNews - ZOOM.CNews 1916 1
|MacWorld 134 1
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