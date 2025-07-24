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Scanport DataMobile


УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 Терминалы сбора данных Chainway C61 помогают Feelz автоматизировать операции и интегрироваться с системой «Честный знак» 1
26.06.2024 Российская торговая сеть Leform использует UHF RFID считыватели Chainway для автоматизации учета товарных запасов 1
29.03.2024 Терминалы сбора данных Chainway и ПО «Сканпорт» помогают ГК «АвтоДом» интегрировать продажи с «Честным Знаком» 1
20.02.2024 На российском пятизвездочном курорте внедряют автоматизированную систему учета основных средств с использованием ТСД Chainway 1
17.01.2024 Российский дистрибутор стоматологической продукции создает единую систему управления удаленными складами, используя ТСД Chainway и ПО от компании «Сканпорт» 1
07.12.2023 Терминалы сбора данных Chainway и российское ПО DataMobile помогают автоматизировать склады компании «Авангард система» 1
14.11.2023 Российский девелопер внедряет RFID технологию для учета средств производства с использованием ручных UHF RFID считывателей от Chainway 1
20.05.2021 Corpsoft24 внедрила систему адресного хранения на складе компании «Макита» 1
05.11.2020 «Атол» представила дешевый терминал сбора данных 1
03.12.2019 INPAS представила мобильную онлайн-кассу IRAS A930 на базе Android 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Scanport и организации, системы, технологии, персоны:

8602 7
ОКТРОН - OCTRON 21 7
Scanport - Сканпорт 8 4
Chainway Information Technology 16 4
Zebra Technologies 146 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 288 1
Data Matrix - Дата Матрикс 81 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 218 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 1
Cleverence - Клеверенс 24 1
Сбер - InSales - Инсейлс 55 1
PAX Technology - PAX Global Technology 25 1
POScenter-ЦОР - Посцентр 2 1
Автодом - АВТОDOM 28 1
Брусника 14 1
Makita - Макита 24 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3017 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6319 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32508 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4557 6
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1497 6
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 770 5
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 522 5
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3524 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9956 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12697 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7479 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1117 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8809 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25192 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5997 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2527 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10727 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11756 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26337 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12712 2
Маркировка - Marking 1150 2
Аксессуары 4011 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8309 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16443 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12546 2
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 555 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10175 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24931 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21360 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2047 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1836 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6585 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3041 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21431 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2399 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12475 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1577 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5445 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14175 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12981 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54186 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14081 1
Google Android 14392 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5060 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 457 2
Microsoft Office 3856 1
Google Android 7 - Android Nougat 221 1
СофтБаланс - ДАЛИОН 7 1
1С:ERP Управление предприятием 648 1
1С:УСО - 1С:Управление строительной организацией - 1С:BIM 16 1
Scanport - DM.Invent 1 1
АТОЛ Smart.Pro - АТОЛ Smart.Slim - терминал сбора данных промышленного класса 8 1
1С-АТОЛ МК - мобильная касса - АТОЛ мобильные решения 5 1
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 216 1
Карпейкин Илья 1 1
Крыжановский Константин 9 1
Шишкова Оксана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151231 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7837 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44606 3
Россия - СФО - Новосибирск 4496 2
Казахстан - Республика 5697 1
Япония 13403 1
Беларусь - Белоруссия 5903 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 107 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 341 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4141 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 271 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18059 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 911 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17665 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 507 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 666 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 480 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1170 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25099 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19563 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3118 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7541 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49803 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5808 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9239 3
Энергетика - Energy - Energetically 5321 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1308 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2604 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 332 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6212 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5236 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 528 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 199 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 284 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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