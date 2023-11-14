Российский девелопер внедряет RFID технологию для учета средств производства с использованием ручных UHF RFID считывателей от Chainway

Российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации и сбора данных «Октрон» и разработчик программного обеспечения и интегратор «Сканпорт» сообщают о завершении проекта по внедрению мобильного решения с использованием UHF RFID технологии для учета и отслеживания материально-технических ценностей в девелоперской компании «Брусника».

«Брусника» — российская девелоперская компания, специализирующаяся на многоэтажном жилом строительстве, с главным офисом в городе Екатеринбурге и филиалами в Тюмени, Новосибирске, Сургуте, Московской области, Кургане и Омске.

Решение с использованием RFID технологии должно было сократить время на проведение плановых инвентаризаций, автоматизировать учет товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с привязкой к материально-ответственным лицам (МОЛ), обеспечить централизованный контроль наличия, местоположения и состояния основных средств со 100% достоверностью данных.

Компания «Сканпорт» предложила решение на базе собственного программного обеспечения «DM.основные средства» с дополнительным программным модулем RFID и мобильных UHF RFID-считывателей Chainway C72. Для интеграции мобильного ПО с «1С:ERP УСО» был разработан модуль, обеспечивающий загрузку данных из мобильного устройства в базу «1С».

RFID-система была развернута во всех пяти филиалах девелопера. Результаты внедрения комментирует инженер-технолог, менеджер проектов развития компании «Брусника» Никишин Т.: «Продукты компании «Сканпорт» позволили воплотить в жизнь проект по развертыванию системы сохранения и управления основными производственными ресурсами. Благодаря программным решениям в нашей компании одной из первых в строительной отрасли был внедрен учет и автоматизированный контроль на основании связки RFID-технологии и «1С ERP» системы. В пяти филиалах компании организована служба по оперативному контролю и проведению плановых инвентаризаций всего основного имущества. Использование цифровых продуктов позволяет в разы сократить длительность и трудозатраты на проведение инвентаризаций, существенно сокращает документооборот».

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Компания «Сканпорт» – разработчик и системный интегратор решений в области автоматизации бизнес-процессов на базе технологии штрихкодирования и RFID. Осуществляет проекты «под ключ» от разработки ТЗ до интеграции программного обеспечения и поставки оборудования. Собственная разработка компании – ПО DataMobile для терминалов сбора данных и мобильных устройств – позволяет реализовывать проекты любого уровня сложности для производств, складов, предприятий розничной торговли и других сфер бизнеса.

Дистрибуторская компания «Октрон» обеспечивает российский рынок продуктами автоматической идентификации, сбора данных и промышленной автоматизации. Компания предоставляет тестовое и демонстрационное оборудование, оказывает техническую поддержку и помощь разработчикам, осуществляет финансовые и логистические сервисы.

Shenzhen Chainway Information Technology Co. Ltd является поставщиком продуктов и решение в области RFID и технологии штрихового кодирования. Основана в 2005 г. Тысячи клиентов из более 100 стран используют продукты Chainway в логистике, транспортной отрасли, здравоохранении, в финансовом бизнесе, в розничной торговле, энергетике, животноводстве, производстве, для обеспечения безопасности, на складах и т. д.