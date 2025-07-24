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Терминалы сбора данных Chainway C61 помогают Feelz автоматизировать операции и интегрироваться с системой «Честный знак»

Российский дистрибьютор продуктов автоматической идентификации, сбора данных и промышленной автоматизации «Октрон» и разработчик программного обеспечения и интегратор «Компания Сканпорт» сообщили о завершении проекта по внедрению системы автоматизации бизнес-процессов на складе и в магазинах российского бренда молодежной одежды Feelz.

Владелец бренда Feelz имеет собственное производство и фирменные магазины в Москве, Ижевске, Екатеринбурге и Краснодаре, а также располагает складскими помещениями общей площадью 1,5 тыс. кв. м. Номенклатура продукции составляет порядка 2 тыс. позиций (SKU).

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Бизнес

Заказчик обратился в «Компанию Сканпорт» с запросом на внедрение решения для автоматизации складских операций. На момент обращения все операции, связанные с приемкой, отгрузкой, комплектацией заказов и инвентаризацией осуществлялись с использованием бумажных накладных. Кроме того, необходимо было интегрировать решение с национальной системой маркировки товаров «Честный знак».

По желанию заказчика были приобретены терминалы сбора данных Chainway С61, которые клиенту посоветовали коллеги, уже работающие с этими устройствами. В качестве программной составляющей было использовано программное обеспечение для мобильных устройств DataMobile версии Online Lite с программным модулем «Маркировка».

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