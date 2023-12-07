Терминалы сбора данных Chainway и российское ПО DataMobile помогают автоматизировать склады компании «Авангард система»

Российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации и сбора данных «Октрон» и разработчик программного обеспечения и интегратор «Сканпорт» сообщили о завершении проекта по внедрению мобильного решения для автоматизации складских операций в федеральной оптово-розничная компании «Авангард система».

Компания «Авангард система» – торговая компания, специализирующаяся на продажах и поставках оборудования для отопления, горячего водоснабжения и комфортного климата в доме. «Авангард система» имеет развитую инфраструктуру (в том числе большие складские площади в Москве) партнёрскую сеть, объединяющую более 500 компаний в Российской Федерации и ближнем зарубежье.

«Авангард система» обратилась в компанию «Сканпорт» за услугой автоматизации склада, а именно за мобильным решением, включающим терминалы сбора данных и специальное программное обеспечение, которое позволило бы автоматизировать учет товаров с использованием технологии штрихового кодирования, сократить пересортицу, ускорить приемку, размещение на складе и отгрузку товаров покупателям, а также упростить проведение инвентаризации и повысить ее точность.

При выборе мобильного программного обеспечения заказчику было важно, чтобы софт был недорогим и без проблем интегрировался с учетной системой «1С:Управление торговлей».

Для решения поставленных задач «Сканпорт» предложил ПО DataMobile и терминалы сбора данных Chainway С61. Устройство поддерживает высокоскоростной мобильный интернет 4G, может обмениваться данными по Bluetooth и Wi-Fi. Мощная батарея на 6700 мАч обеспечивает минимум 12 часов автономной работы. Chainway С61 укомплектован 2D-сканером SE4710 от компании Zebra, хорошо защищен от пыли и влаги (по стандарту IP65). В дополнение к ТСД заказчик приобрел аксессуары: резиновый бампер, защитную пленку, пистолетную рукоятку.

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Программное обеспечение DataMobile Online обеспечило максимум возможностей для мобильной автоматизации склада и позволило быстро проводить приемку товаров на складе, выявлять расхождения с накладными; обмениваться данными с «1С» в режиме онлайн (все изменения в «товароучетке» сразу отображаются и в приложении на терминале); выполнять инвентаризацию по факту или по заданию из «1С», находить излишки и недостачи; оперативно собирать заказы и отгружать их покупателям без задержек; создавать и печатать этикетки прямо с ТСД.

ПО DataMobile было интегрировано с «1С:Управление торговлей». Для персонала проведено обучение работе с приложением.

Благодаря внедрению DataMobile Online и ТСД Chainway С61 заказчику удалось минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором, и сократить время на приемку, размещение и отгрузку товаров, а также практически исключить возможность пересортицы при инвентаризации.