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POScenter-ЦОР Посцентр
|25.02.2025
|POScenter начала производить беспроводной сканер штрих-кодов VMC BurstScanX BTA 1
|03.12.2019
|INPAS представила мобильную онлайн-кассу IRAS A930 на базе Android 1
POScenter-ЦОР и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - InSales - Инсейлс 52 1
|PAX Technology - PAX Global Technology 25 1
|Data Matrix - Дата Матрикс 78 1
|1С 8333 1
|ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2930 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2921 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6293 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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