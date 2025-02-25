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POScenter-ЦОР Посцентр

POScenter-ЦОР - Посцентр

25.02.2025 POScenter начала производить беспроводной сканер штрих-кодов VMC BurstScanX BTA 1
03.12.2019 INPAS представила мобильную онлайн-кассу IRAS A930 на базе Android 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

POScenter-ЦОР и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - InSales - Инсейлс 52 1
PAX Technology - PAX Global Technology 25 1
Data Matrix - Дата Матрикс 78 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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