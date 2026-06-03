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Индексная книга (каталог) CNews*
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Карпейкин Илья

СОБЫТИЯ


03.06.2026 Inpas и SafeMobile помогут банкам запускать биоэквайринг 1
03.12.2019 INPAS представила мобильную онлайн-кассу IRAS A930 на базе Android 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Карпейкин Илья и организации, системы, технологии, персоны:

9405 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 130 1
Сбер - Сбер2В - InSales - Инсейлс 72 1
PAX Technology - PAX Global Technology 28 1
POScenter-ЦОР - Посцентр 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3538 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35390 1
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12955 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1640 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3708 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6168 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5883 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13125 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2825 1
Google Android 15090 1
Microsoft Office 4099 1
Google Android 7 - Android Nougat 224 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5212 1
СофтБаланс - ДАЛИОН 8 1
Scanport - DataMobile 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26838 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 368 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6499 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1520 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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