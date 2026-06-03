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Карпейкин Илья
СОБЫТИЯ
|03.06.2026
|Inpas и SafeMobile помогут банкам запускать биоэквайринг 1
|03.12.2019
|INPAS представила мобильную онлайн-кассу IRAS A930 на базе Android 1
Карпейкин Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 9405 1
|ITG Group - INPAS - ИНПАС 130 1
|Сбер - Сбер2В - InSales - Инсейлс 72 1
|PAX Technology - PAX Global Technology 28 1
|POScenter-ЦОР - Посцентр 2 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3538 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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