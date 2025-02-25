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POScenter начала производить беспроводной сканер штрих-кодов VMC BurstScanX BTA

Компания POScenter начала производить беспроводной сканер штрих-кодов VMC BurstScanX BTA.

VMC BurstScanX BTA – первый беспроводной сканер российского производства компании POScenter с запатентованной системой бесконтактной зарядки, внесённый в реестр Минпромторга с номером реестровой записи 10481017.

Система с передачей энергии по воздуху избавит пользователей от возможных проблем с физическими контактами.

VMC BSX BTA протестирован для работы с маркировкой и демонстрирует одни из лучших на рынке показателей скорости считывания Data Matrix маркируемых товаров.

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Цифровизация

Конструкции кредлов позволят без труда устанавливать и извлекать сканер с зарядки благодаря полностью открытой ручке, а также обеспечат широкую вариативность размещения сканера как на столе, так и на стене.

Функциональная кнопка на верхней части корпуса позволяет управлять внутренним буфером памяти и эффективно использовать VMC BSX BTA при инвентаризации, включая случаи отсутствия связи с принимающим устройством. Объем внутренней памяти составляет 8 МБ, что позволяет записать более 300 тыс. штрих-кодов EAN-13.

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