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Цифровизация Внедрения
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Российская торговая сеть Leform использует UHF RFID считыватели Chainway для автоматизации учета товарных запасов

Российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации и сбора данных «Октрон» и разработчик программного обеспечения для мобильных бизнес-операций «Сканпорт» сообщают о завершении проекта по внедрению RFID системы учета товародвижения в российской сети концептуальных магазинов модной одежды Leform. Об этом CNews сообщили представители Leform.

Сеть магазинов Leform существует на рынке уже более 25 лет. Первый магазин был открыт в 1997 году в столице на Поварской улице. Сегодня Leform — это три магазина в Москве и один в Московской области, а также собственный интернет-магазин с доставкой в любую точку России.

Ритейлер обратился к разработчику и интегратору мобильных решений для бизнеса - компании «Сканпорт» - за услугой автоматизации учета на складах и в магазинах с использованием технологии радиочастотной идентификации (RFID) в целях повышения скорости проведения инвентаризации и обеспечения своевременного пополнения товарных запасов.

На момент обращения Leform вел учет в «1С:Управление торговлей». Постоянный оборот ритейлера насчитывал более 20 тыс. товаров. Товары, поступающие на склад, маркировались штрихкодом и распределялись по розничным магазинам.

Для маркировки товаров RFID-этикетками на двух складах компании были установлены принтеры POSTEK G2000e, позволяющие печатать до 8000 этикеток в день со скоростью 153 мм/с. Для проведения инвентаризации и получения информации о товаре выбрали ручные UHF RFID считыватели Chainway C61 на ОС Android, обеспечивающие обработку RFID меток со скоростью до 900 шт. в секунду. Заряда аккумулятора устройства емкостью 6700 мАч хватает минимум на 12 часов непрерывной работы. Chainway C61 защищен от попадания влаги и пыли по классу IP65, выдерживает многократные падения на бетон с высоты 1,8 метров. На терминалах сбора данных было установлено мобильное приложение DataMobile версии Стандарт Pro с дополнительным программным модулем RFID, разработанное компанией «Сканпорт».

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Цифровизация

После внедрения решения время на проведение инвентаризации сократилось до пары часов. Теперь, чтобы посчитать остатки, не нужно сканировать каждую этикетку на каждом товаре. Достаточно один раз нажать на кнопку считывателя, чтобы сразу обработать несколько сотен меток. На экране терминала отображается плановое и фактическое количество товаров, и сотрудник магазина может сразу отследить расхождения (недостачи, излишки и пересортицу). После завершения проверки документ с актуальными значениями по остаткам выгружается в систему «».

Простой и интуитивный интерфейс позволил персоналу магазинов быстро освоить работу с программным обеспечением DataMobile. Все задачи заказчика решены с помощью типовых функций приложения. Доработки ПО не выполнялись.

Внедрение RFID-системы позволило снизить нагрузку на сотрудников магазина, организовать эффективный контроль остатков, значительно повысить скорость выполнения полных и частичных инвентаризаций, сократить ошибки в учете. В планах заказчика использование DataMobile для поштучного учета на складах и в магазинах.

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