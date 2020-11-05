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«Атол» представила дешевый терминал сбора данных

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Атол» объявила о старте продаж нового терминала сбора данных Атол Smart.Slim. Устройство станет самым бюджетным терминалом – розничная цена минимальной версии составит $200, максимальной – $250.

По данным аналитической службы «Атол», терминалы сбора данных с 4-дюймовым сенсорным экраном и небольшой физической клавиатурой наиболее популярны на отечественном рынке – по итогам 2019 года их доля составила 48% от числа всех ТСД в корпоративном сегменте. На таких терминалах удобно как работать непосредственно на экране, так и пользоваться физическими кнопками - это особенно актуально при работе с грубыми перчатками. Подобные устройства крайне востребованы среди представителей малого и микробизнеса: магазины у дома, небольшие склады и торговые залы.

Терминал сбора данных представлен в двух комплектациях, каждая из которых оснащена процессором MTK MT6580M, 4-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 480х800, 2D –сканером для работы со штрихкодами и штрихкодами Data Matrix, аккумулятором на 4000 мАч. Комплектации отличаются размером оперативной и встроенной памяти – 1Гб/8 Гб и 2Гб/16Гб соответственно. Кроме этого, старшая версия оборудована интерфейсами 3G и NFC, а также камерой 5МП в дополнение к USB Type-C, Wi-Fi и Bluetooth 4.0, которые имеются у обоих версий. Опционально терминал может быть оснащен GPS-антенной, что актуально для выездной работы курьеров и экспедиторов. Терминал приспособлен для работы в сложных условиях: он выдерживает температуру до минус 20 градусов и падение с высоты до 1,5 метра, аппарат защищен от воды в соответствии с классом герметизации IP65.

«Наш новый мобильный терминал «Атол» Smart.Slim – это не просто следование трендам, а пример того, что мы слышим наших клиентов и партнеров, находимся с ними в постоянном контакте. Мы понимали, что в разгар внедрения системы маркировки разных групп товаров большинство участников рынка очень ждет простой и недорогой мобильный терминал, который позволит сократить затраты на оснащение своего бизнеса для работы с маркированной продукцией. Новый терминал сразу готов к работе с наиболее популярными мобильными системами автоматизации бизнеса – DataMobile от Сканпорт и Mobile.SMARTS от Клеверенс», - сказала Оксана Шишкова, эксперт направления «Атол мобильные решения».

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