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Исправленные уязвимости в POS-терминалах PAX могли использоваться в мошеннических операциях

PAX Technology устранила три уязвимости в мобильных POS-терминалах PAX S920 и PAX D210, обнаруженные экспертом Positive Technologies Артемом Ивачевым. Эти устройства используются для приема платежей в ресторанах, гостиницах, транспорте и в других сферах по всему миру. Согласно оценкам The Nilson Report, в 2019 г. PAX Technology занимала третье место на глобальном рынке POS-терминалов.

«Уязвимость CVE-2020-28892 (с оценкой 2,5 по шкале CVSS 3.1) в PAX S920 могла применяться атакующими в цепочке других уязвимостей в качестве финальной точки, — сказал Артем Ивачев. — Ошибка была связана с переполнением буфера стека в pedd service (Stack buffer overflow in pedd service). Она помогала поднять привилегии и получить доступ к хранилищу ключей и защищенной памяти устройства. При наличии возможности выполнения кода от произвольного пользователя в системе она позволяла запустить код с правами суперпользователя (root)».

Вторая уязвимость в PAX S920 (CVE-2020-28891 с оценкой 3,9 по шкале CVSS 3.1) относится к типу обхода проверки подписи (Signature verification bypass). Она могла помочь атакующему, если у него была возможность загружать и запускать исполняемые файлы. С помощью данной ошибки можно было обойти проверку целостности при запуске динамически слинкованных исполняемых файлов.

Третья уязвимость была обнаружена в POS-терминале PAX D210 (CVE-2020-29044 с оценкой 6,2 по шкале CVSS 3.1). Имея физический доступ к устройству, через USB можно было получить возможность исполнения кода с привилегиями ядра операционной системы. Ошибка позволяла извлечь всю секретную информацию из терминала, а также загрузить в ядро ОС руткит.

«Цепочки этих и некоторых других уязвимостей давали возможность перехватывать данные карт пользователей (Track 2, PIN), а также позволяли отправлять произвольные данные в процессинг банка-эквайера (для этого были нужны ключи шифрования, которые можно было извлечь из терминала)», — сказал Артем Ивачев.

Компания PAX Technology выпустила обновления программного обеспечения, устраняющие эти уязвимости. Для получения и установки необходимого ПО надо связаться с производителем оборудования, своим банком или сервис-провайдером.

В 2020 г. эксперты Positive Technologies помогли закрыть уязвимости в POS-терминалах Ingenico Telium 2 и Verifone.

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