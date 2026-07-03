Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Мышкин Александр
СОБЫТИЯ
|03.07.2026
|Российский ритейл меняет подход к ИТ-проектам 1
|03.11.2023
|«Эвотор» интегрирует ПО для любых касс на Android 1
|14.09.2022
|«Эвотор» наладил производство фискальных накопителей нового поколения 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Мышкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Эвотор - Evotor 229 3
|Мирбезнала 1 1
|PAX Technology - PAX Global Technology 28 1
|ITG Group - INPAS - ИНПАС 130 1
|ЦКТ - PayMob - Мобильные платежные системы 8 1
|Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2395 1
|Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 36 2
|Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 32 1
|Эвотор пэй - Evotor Pay 19 1
|Google Android 15165 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 887 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454617, в очереди разбора - 727565.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454617, в очереди разбора - 727565.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.