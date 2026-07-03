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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197126
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Мышкин Александр

СОБЫТИЯ


03.07.2026 Российский ритейл меняет подход к ИТ-проектам 1
03.11.2023 «Эвотор» интегрирует ПО для любых касс на Android 1
14.09.2022 «Эвотор» наладил производство фискальных накопителей нового поколения 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Мышкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Эвотор - Evotor 229 3
Мирбезнала 1 1
PAX Technology - PAX Global Technology 28 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 130 1
ЦКТ - PayMob - Мобильные платежные системы 8 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2395 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3615 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2522 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35785 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6188 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 442 1
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 71 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 704 1
Application store - магазин приложений 1445 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5956 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12086 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1245 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2657 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1351 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14698 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6848 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10569 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17976 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1568 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1535 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2206 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13513 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13634 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5818 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24166 1
ОФД услуги - ФФД - формат фискальных документов 28 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1650 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12822 1
Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 36 2
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 32 1
Эвотор пэй - Evotor Pay 19 1
Google Android 15165 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 887 1
Россия - РФ - Российская федерация 164746 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57191 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1551 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53043 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 599 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11449 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27054 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 158 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 371 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8554 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454617, в очереди разбора - 727565.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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