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ЦКТ PayMob Мобильные платежные системы
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|26.09.2024
|Сбербанк: в 80% случаев для вывода похищенных средств используются мобильные платежные системы и переводы между счетами жертвы 1
|03.11.2023
|«Эвотор» интегрирует ПО для любых касс на Android 1
|06.07.2023
|Мобильность в бизнесе 2023 1
|28.06.2023
|Life Pay ускорил подключение кассы в 10 раз 1
|30.09.2022
|Семь трендов мобильной разработки 1
|22.02.2008
|Эксперты: мобильные платежи ждет каждый пятый абонент 1
|05.10.2007
|В России появятся мобильные платежи 1
Публикаций - 8, упоминаний - 8
ЦКТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шишло Андрей 4 1
|Мышкин Александр 4 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Кузнецов Станислав 162 1
|Крупнов Александр 30 1
|Врацкий Андрей 175 1
|Осадчая Ирина 64 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.