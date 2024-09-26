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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЦКТ PayMob Мобильные платежные системы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.09.2024 Сбербанк: в 80% случаев для вывода похищенных средств используются мобильные платежные системы и переводы между счетами жертвы 1
03.11.2023 «Эвотор» интегрирует ПО для любых касс на Android 1
06.07.2023 Мобильность в бизнесе 2023 1
28.06.2023 Life Pay ускорил подключение кассы в 10 раз 1
30.09.2022 Семь трендов мобильной разработки 1
22.02.2008 Эксперты: мобильные платежи ждет каждый пятый абонент 1
05.10.2007 В России появятся мобильные платежи 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

ЦКТ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 31 1
Мирбезнала 1 1
SurDoc 2 1
Samsung Electronics 11065 1
МегаФон 10742 1
Huawei 4677 1
Lenovo Group 2447 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Intel Corporation 12811 1
Check Point Software Technologies 829 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
Эвотор - Evotor 231 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 1
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Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
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PAX Technology - PAX Global Technology 28 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Таврический Банк - Таврический АКБ 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 2
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 259 2
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 329 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
Аксессуары 4282 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 197 1
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 189 1
Application store - магазин приложений 1463 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 1
Фотобанк - Photobank 209 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 1
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 154 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
Google Android 15244 3
Yandex Pay - Яндекс Пэй 113 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
Lifepay - Life POS 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 1
Apple iOS 8583 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 1
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 1
Apple Siri - Голосовой помощник 441 1
Apple Pay 519 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
Google Android TV 381 1
Samsung Pay 296 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 1
Tencent - WeChat - мессенджер 177 1
Tencent - WeChat Pay 22 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 55 1
Statista 263 1
Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 36 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 116 1
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 32 1
Эвотор пэй - Evotor Pay 19 1
Шишло Андрей 4 1
Мышкин Александр 4 1
Рейман Леонид 1065 1
Кузнецов Станислав 162 1
Крупнов Александр 30 1
Врацкий Андрей 175 1
Осадчая Ирина 64 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Украина 7928 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 212 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 380 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Markets&Markets Research 113 1
GSMA Intelligence 11 1
Allied Market Research 22 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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