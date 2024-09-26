Сбербанк: в 80% случаев для вывода похищенных средств используются мобильные платежные системы и переводы между счетами жертвы

Злоумышленники в 80% случаев используют два механизма вывода похищенных средств: через мобильные платежные системы (pay-сервисы) для бесконтактной оплаты и переводы между счетами жертвы. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Развитие систем антифрода в банках заставляет мошенников придумывать новые способы вывода украденных денег. По оценкам Сбербанка, примерно половина похищаемых телефонными мошенниками средств сейчас выводится по следующей схеме: злоумышленники убеждают жертву установить на смартфон приложение мобильной платежной системы (если оно еще не установлено) и привязать к устройству банковскую карту, которая принадлежит мошенникам. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Аферисты сообщают жертве данные карты и код подтверждения из SMS, после чего человек самостоятельно вводит их в установленное приложение бесконтактной оплаты. Затем он вносит наличные (как собственные сбережения, в том числе снятые со счетов в разных банках, так и кредитные средства) через банкомат на карту мошенника, привязанную к приложению бесконтактной оплаты на своем телефоне. Таким образом, операции по внесению денег с привязанной карты идентифицируются как операции, совершаемые владельцем мобильного устройства, хотя по факту доступ к карте имеют злоумышленники.

Мошенничество совершается под воздействием стандартных уловок. Например, от имени МВД, ФСБ, Центробанка жертву убеждают, что она вносит деньги на «безопасный счет», ей также обещают возместить расходы за проезд до банкомата или потери по процентам (если человек снимает деньги со вкладов).

Операции по внесению наличных на токенизированные карты зачастую не имеют лимитов, поэтому такой механизм вывода часто используется при адресных атаках на людей с потенциально большими суммами на счетах. Также использование схем с pay-сервисами запутывает цифровые следы, что затрудняет расследование хищений.

До 30% похищенных денег выводится с помощью me2me-переводов: жертву убеждают перевести деньги со своего счета в хорошо защищенном банке на свой же счет в другом, менее защищенном банке. Если такого счета нет ― просят его открыть. После этого деньги похищаются в обход антифрод-системы менее защищенного банка, либо жертва может обналичить их через банкомат, чтобы передать аферистам.

Станислав Кузнецов^ «Мы видим, что предпринимаемые профессиональным сообществом меры действительно мешают злоумышленникам вести свою преступную деятельность. В числе этих мер, например, борьба с подменой номеров, информационный обмен между участниками рынка, период охлаждения при подозрении на мошенничество и так далее. В результате число мошеннических звонков россиянам во втором полугодии сократилось в 3,5 раза. Однако мошенники не сдаются и придумывают новые механизмы, которые нам надо сломать, чтобы защитить деньги россиян. Около 80% хищений сейчас происходит с помощью me2me-переводов или привязки токенизированных карт злоумышленников к приложениям для бесконтактной оплаты. Чтобы перекрыть кислород злоумышленникам, необходимо ввести лимиты на операции по токенизированным картам, а также период охлаждения между их установкой на устройствах и активацией. Что касается me2me-переводов, они имеют низкий уровень риска, банковские антифрод-системы их пропускают. Поэтому необходимо пересмотреть текущий стандарт риск-индикаторов для переводов между своими счетами. В первую очередь ужесточение стандарта должно касаться банков-получателей — например, они должны строже и внимательнее относиться к операциям по снятию наличных, если клиент недавно перевел деньги на счет из другого банка. Таким образом мы существенно осложним деятельность злоумышленников. Клиентам банков я рекомендую прекращать разговор, если звонящий предлагает вам установить мобильное платежное приложение и привязать к нему карту или совершить перевод на свой счет в другом банке: это явный признак мошенничества».