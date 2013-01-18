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Gearbox Software

Gearbox Software

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.01.2013 Gearbox и Sega дадут новый бой Чужим

Компания Sega и студия Gearbox Software объявили о завершении работ над боевиком от первого лица Aliens: Colonial Ma
26.06.2009 Следующей игрой Gearbox станет War Hero

Компания Gearbox Software приступила к работе над новым проектом под названием War Hero. Что это будет
24.06.2009 Gearbox Software готовит анонс?

Как сообщает Superannuation, студия Gearbox Software подала на регистрацию сразу четырех новых торговых марок: World War II Hero,
28.08.2008 Microsoft, Halo и Gearbox?

, во всемирной паутине распространился слух о том, что разработкой новой части Halo займется студия Gearbox Software, прежде всего известная своей серией Brothers in Arms. Эту информацию косвен
16.12.2006 Gearbox сделает "Чужих" для SEGA

Вслед за Obsidian, подписавшей соглашение на разработку RPG по мотивам "Чужих", студия Gearbox Software официально становится разработчиком шутера от первого лица во вселенной Alie

Публикаций - 111, упоминаний - 157

Gearbox Software и организации, системы, технологии, персоны:

1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 46
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 32
2K Games 215 29
Бука - Buka Entertaiment 493 14
Галактика - Корпорация 1545 12
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Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 9
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Sony 6739 1
PAX Technology - PAX Global Technology 28 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 1
Square Enix 215 1
101Hotels.com 456 16
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Судебная власть - Judicial power 2500 1
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 2
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 377 1
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Swiss watch - Швейцарские часы - Swiss made 16 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 161 1
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1513 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 190 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 46
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 46
Borderlands - Компьютерная игра (открытый мир) 62 41
Gearbox Software - Aliens: Colonial Marines - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 42 36
Gearbox Software - Brothers in Arms - серия игр 42 26
Gearbox Software - Duke Nukem Forever 49 15
Epic Games - Unreal Engine 337 7
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 86 7
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 5
Gearbox Gunpack 4 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 3
AMD Radeon HD 282 2
Nvidia GeForce GTX 525 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Acer Predator 224 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 2
Nintendo DS - игровая консоль 340 1
Mafia - Компьютерная игра (action-adventure) 44 1
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 125 1
Microsoft Outlook Express 49 1
Intel Core - Intel Raptor Lake 79 1
EA - BioWare - Neverwinter Nights 34 1
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iOS 8583 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
VK - Mail.Ru Почта 418 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 1
AMD Radeon DNA - AMD RDNA 47 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Pitchford Randy - Питчфорд Рэнди 7 6
Tarantino Quentin - Тарантино Квентин 7 3
Gibson Steve - Гибсон Стив 2 1
Wallosek Igor - Валлосек Игорь 3 1
Max Ray Butler - Макс Рэй Батлер 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 24
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 20
Россия - РФ - Российская федерация 166168 16
Европа 24964 13
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Испания - Королевство 3840 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Америка - Американский регион 2206 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 58
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 42
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 7
Английский язык 7030 6
Физика - Physics - область естествознания 2940 6
ящик Пандоры 51 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 2
Металлы - Золото - Gold 1251 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 2
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 344 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 164 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
Спорт - Баскетбол 95 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 244 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 236 1
AOL Inc - Joystiq 22 2
Gamer Network 15 1
Igor’s Lab 7 1
Electronic Gaming Monthly 4 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
TechSpot 188 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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