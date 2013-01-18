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Gearbox Software
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|18.01.2013
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Gearbox и Sega дадут новый бой Чужим
Компания Sega и студия Gearbox Software объявили о завершении работ над боевиком от первого лица Aliens: Colonial Ma
|26.06.2009
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Следующей игрой Gearbox станет War Hero
Компания Gearbox Software приступила к работе над новым проектом под названием War Hero. Что это будет
|24.06.2009
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Gearbox Software готовит анонс?
Как сообщает Superannuation, студия Gearbox Software подала на регистрацию сразу четырех новых торговых марок: World War II Hero,
|28.08.2008
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Microsoft, Halo и Gearbox?
, во всемирной паутине распространился слух о том, что разработкой новой части Halo займется студия Gearbox Software, прежде всего известная своей серией Brothers in Arms. Эту информацию косвен
|16.12.2006
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Gearbox сделает "Чужих" для SEGA
Вслед за Obsidian, подписавшей соглашение на разработку RPG по мотивам "Чужих", студия Gearbox Software официально становится разработчиком шутера от первого лица во вселенной Alie
Gearbox Software и организации, системы, технологии, персоны:
|Pitchford Randy - Питчфорд Рэнди 7 6
|Tarantino Quentin - Тарантино Квентин 7 3
|Gibson Steve - Гибсон Стив 2 1
|Wallosek Igor - Валлосек Игорь 3 1
|Max Ray Butler - Макс Рэй Батлер 9 1
|AOL Inc - Joystiq 22 2
|Gamer Network 15 1
|Igor’s Lab 7 1
|Electronic Gaming Monthly 4 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|TechSpot 188 1
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