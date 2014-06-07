Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Gearbox Software
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Публикаций - 84, упоминаний - 87
Gearbox Software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|1С-СофтКлаб 1019 35
|SEGA 189 18
|2K Games 175 12
|Nvidia Corp 2028 2
|Ubisoft 546 2
|Twitter 2204 1
|1С 3753 1
|Sony 2387 1
|AMD Graphics Product Group - ATI 335 1
|PAX Technology 14 1
|ящик Пандоры 31 5
|Вторая мировая война 265 3
|Русский язык 985 2
|CNews - ZOOM.CNews 1096 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764765, в очереди разбора - 668452.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764765, в очереди разбора - 668452.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru