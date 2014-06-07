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Gearbox Software


07.06.2014 Обзор игры Borderlands 2 (PS Vita): трудности перевода 1
26.07.2013 Aliens: Colonial Marines – финальное дополнение 1
18.06.2013 Aliens: Colonial Marines - комплект карт "Фильм" в продаже 1
12.02.2013 Aliens Colonial Marines в продаже 1
31.01.2013 Aliens: Colonial Marines. Мультиплеер 1
24.01.2013 Aliens: Colonial Marines. Видео Kick Ass 1
17.01.2013 Aliens Colonial Marines в печати 1
15.01.2013 Aliens: Colonial Marines. Рекламный ролик 1
14.01.2013 Системные требования Aliens: Colonial Marines 1
28.12.2012 Aliens: Colonial Marines. Видео 1
12.12.2012 Aliens: Colonial Marines. Скриншоты 1
17.10.2012 Aliens: Colonial Marines. Скриншоты 1
21.09.2012 Borderlands 2 в продаже 1
03.09.2012 Aliens: Colonial Marines. Скриншоты 1
20.08.2012 Borderlands 2 "на золоте" 1
01.08.2012 Aliens: Colonial Marines. Видеодневник №1 1
19.07.2012 Borderlands 2 за 60 часов 1
12.07.2012 Borderlands 2. Видео 1
10.07.2012 Brothers in Arms: Furious 4 не в этом году 1
06.06.2012 Aliens: Colonial Marines. Скриншоты 1
06.06.2012 Borderlands 2. Скриншоты 1
21.05.2012 Aliens: Colonial Marines не в этом году 1
07.04.2012 Borderlands 2. Скриншоты 1
09.03.2012 Предзаказ Borderlands 2 1
23.02.2012 Borderlands 2 в сентябре 1
26.01.2012 Aliens: Colonial Marines откладывается 1
26.10.2011 Aliens: Colonial Marines. Скриншоты 1
11.10.2011 Brothers in Arms: Furious 4. Скриншоты 1
24.08.2011 Aliens: Colonial Marines. Видео 1
17.08.2011 Gamescom 2011: Aliens Colonial Marines 1
03.08.2011 Borderlands 2 официально 1
08.06.2011 Aliens: Colonial Marines. Скриншоты 1
07.06.2011 Brothers in Arms: Furious 4. Анонс 1
01.06.2011 Aliens: Colonial Marines весной 2012 года 1
31.05.2011 Duke Nukem Forever в печати 1
24.05.2011 Duke Nukem Forever на "золоте" 1
12.05.2011 Новая Brothers in Arms в разработке 1
11.05.2011 Duke Nukem Forever. Скриншоты 1
03.05.2011 Duke Nukem Forever. Системные требования 1
22.04.2011 Duke Nukem Forever. Come Get Some Uncut 1

Публикаций - 84, упоминаний - 87

Gearbox Software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-СофтКлаб 1019 35
SEGA 189 18
2K Games 175 12
Nvidia Corp 2028 2
Ubisoft 546 2
Twitter 2204 1
3753 1
Sony 2387 1
AMD Graphics Product Group - ATI 335 1
PAX Technology 14 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 359 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 149 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2085 29
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2144 23
Sony PlayStation Vita - PS Vita 38 7
Nvidia GeForce GTX 2071 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 2
Google YouTube - Видеохостинг 1723 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 323 1
Sony Playstation Store 36 1
Mafia - Компьютерная игра (action-adventure) 41 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 12
Россия - Российская федерация - РФ 57483 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Северная Америка 1413 3
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
США - Лос-Анджелес 292 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 1
ящик Пандоры 31 5
Вторая мировая война 265 3
Русский язык 985 2
CNews - ZOOM.CNews 1096 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764765, в очереди разбора - 668452.
Создано именных указателей - 46354.
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