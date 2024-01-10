Softline купил российского вендора платежного оборудования, чтобы создать линейку полностью российских терминалов

ГК Softline через свою 100%-ную «дочку» «Скай Технолоджис» приобрела российского вендора платежного оборудования «Инверсум». Компания намерена создать собственную линейку платежных терминалов, на рынке которых образовалась существенная нища после ухода западных производителей.



Приобретение Softline

«Скай Технолоджис», на 100% дочерняя ГК Softline компания, купила российского вендора платежного оборудования «Инверсум». Об этом CNews сообщили представители Softline.

В качестве первого совместного проекта команды создадут линейку платежных терминалов, работающих на базе оборудования и ПО полностью российского производства. Выпуск первой партии запланирован на 2024 г.

ООО «Инверсум», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 2017 г. в Санкт-Петербурге, ее владельцами являлись физические лица. Основной вид деятельности по ОКВЭД — разработка компьютерного программного обеспечения. 2022 г. компания закончила с убытком 1,2 млн руб., выручка по итогам 2022 г. составила 5,1 млн руб.

Терминалы полностью российского производства

«Запуск пилотного проекта и первой партии отечественных платежных терминалов запланирован на 2024 г. Это будет уникальное для российского рынка комплексное решение, состоящее из импортонезависимого ПО и оборудования полностью российского производства», — сказал генеральный директор «Скай Технолоджис» (ГК Softline) Александр Шпет. «Скай Технолоджис», входящая в ГК Softline, будет не только владельцем платежного ПО, но и «железа» — самих устройств, подчеркнул он. Это позволит полностью управлять технологическим стеком продукта.

Фото: jcomp на Freepik ГК Softline купила «Инверсум», чтобы запустить линейку полностью российских платежных терминалов.

Устройства будут развиваться согласно требованиям национальной платежной системы, полностью соответствовать требованиям отечественных регуляторов и гарантировать безопасность персональных данных.

Рынок без западных вендоров

Французский Ingenico, один из крупнейших производителей терминалов для приема карт к оплате, объявил в январе 2023 г., что уходит из России. До февраля 2022 г. он занимал 50% российского рынка платежных терминалов, еще 30% приходилось на Verifone (США), остальная доля была у китайских производителей. Это сказал «Ведомостям» в ноябре 2023 г. собеседник, близкий к компании «Элемент-технологии», которая тогда тоже заявила о планах создать первый российский платежный терминал в 2024 г.

Используемые сегодня в России терминалы физически производятся в Китае, объяснил изданию партнер департамента финансового консультирования ДРТ Антон Шульга. «Многие модели крупнейшие игроки разрабатывают под себя, а точнее, под потребности своих клиентов, и потом заказывают их производство в том же Китае на OEM-площадках. Либо сами китайские производители предлагают терминалы банкам в формате white label», — сказал эксперт.

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Заместитель генерального директора «Атол» Игорь Вааг подтвердил, что физическое производство их POS-терминалов расположено в Китае. Такая модель работы компанию устраивает. Конкурировать по цене и функционалу при одинаковом качестве с китайскими моделями очень непросто, считает Шульга.

Объем российского рынка платежных терминалов составляет 80–90 млрд руб., приводит газета оценку вице-президент Ассоциации банков России Алексея Войлукова. Ежегодно заменяется около 600 тыс. устройств при среднем сроке службы аппарата 6–7 лет, по данным Войлукова. Постепенная замена старых терминалов происходит как из-за поломок, так и с внедрением новых технологий оплаты.