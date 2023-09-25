«Скай технолоджис» представила платежное программное обеспечение собственной разработки

Компания «Скай технолоджис» (входит в ГК Softline) представила новую линейку платежных терминалов: классические POS-терминалы, smartPOS-терминалы, пинпады, решения для вендинга. Все представленные устройства оснащены современным платежным программным обеспечением, соответствующим всем стандартам безопасности – собственной разработкой компании «Скай технолоджис», использующей трендовые методологии разработки. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

«Скай технолоджис» провела несколько демонстраций работы платежных терминалов в связке с программным обеспечением. Команда специалистов компании предоставила подробную информацию о функциональности и преимуществах, а также показала работу устройств в «полевых условиях». Представленные готовые коробочные продукты обладают высоким уровнем характеристик и не имеют аналогов на рынке. Кроме того, платежный софт поддерживает более 400 кассовых интеграций.

Основное преимущество представленной линейки платежных терминалов — это использование современного платежного программного обеспечения. Оно обеспечивает быструю и безопасную обработку транзакций, а также поддержку различных платежных механизмов. Например, устройства имеют фронтальную камеру, что позволяет соответствовать требованиям НСПК по CPQR (считывание QR-кода с мобильного устройства плательщика), биометрии, способствует развитию сценариев программ лояльности с применением QR-кода. СБП, современный тренд платежного рынка, в ПО поддерживается в виде бесконтактной оплаты – с помощью специального NFC-чипа, который дает возможность оплаты привычным пользователю способом, с помощью смартфона.

Компания «Скай технолоджис» сотрудничает с ведущими банками и НСПК, что позволяет предоставлять решения в области платежных технологий с учетом всех требований регуляторов.

«Наша компания постоянно стремится к инновациям и разработке уникальных платежных решений. Участие в выставке ПЛАС позволило нам не только продемонстрировать комплексные продукты, но и установить контакты с потенциальными партнерами и клиентами. Мы были рады представить результаты нашей работы и получить положительную обратную связь», – сказал Александр Шпет, генеральный директор «Скай технолоджис».

Ранее разработчик объявил о стратегическом партнерстве с Newland – производителем платежного оборудования. Линейка моделей Newland и платежное ПО «Скай технолоджис» разработаны с учетом последних тенденций и потребностей бизнеса в области финансовых технологий, что позволяет клиентам быстро и безопасно совершать оплату товаров и услуг. Организации могут принимать платежи различными способами: банковскими картами, QR-кодами, топливными картами и картами лояльности. Кроме того, устройства оборудованы специализированным модулем NFC, который позволяет работать в трех уникальных режимах, что делает их более универсальными и удобными в использовании.

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ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 7700 сотрудников, в том числе около 2700 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin и др.