«Скай технолоджис» объявил о стратегическом партнерстве с производителем Newland Payment Technology

Разработчик ПО в сфере безналичных платежей ООО «Скай технолоджис», входящий в ГК Softline, подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Newland Payment Technology – производителем платежного оборудования. Документ подразумевает совместную разработку и синергию инновационных платежных решений: технологичные POS-терминалы Newland в связке с современным платежным ПО предоставляют возможность для участников рынка заключения договоров на поставку платежных устройств в комплексе с программным обеспечением и полным циклом сервисного обслуживания. Об этом cnews сообщили представители Softline.

Учитывая тенденцию к консолидации платежного рынка, ООО «Скай технолоджис» усиливает позиции существующих продуктов и расширяет предложение по внедрению комплексных решений в части поставки платежного оборудования и ПО для управления им. Весь спектр платежных решений контролируется и адаптируется на стороне разработчика.

Продажа совместных решений направлена, в первую очередь, на банки, крупный ритейл и партнерскую сеть. Поставка комплексных технологичных продуктов позволит им предлагать своим клиентам самые современные платежные решения, обеспечат гибкость и инновационный подход к каждому клиенту и его бизнесу. Сотрудничество с Newland позволит предложить полный спектр решений требовательному рынку эквайринга – классические POS-терминалы, пин-пады, встраиваемые терминалы, а также смарт-решения, внесенные в официальный реестр ККТ ФНС.

ООО «Скай технолоджис» более пяти лет занимается разработкой программного обеспечения в сфере платежных технологий, процессинговых систем, платежного программного обеспечения для POS-терминалов, систем управления оборудованием и программного обеспечения для криптографической защиты данных. Платежные решения от ООО «Скай технолоджис» включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и имеют сертификаты соответствия стандартам безопасности PCI DSS.

Newland – производитель оборудования и поставщик платежных решений, специализирующийся на разработке и производстве технологий, связанных со сбором данных, мобильной связью и платежным оборудованием. Компания основана в 1994 г. и на сегодняшний день имеет сеть дистрибьюторов по всему миру.

ООО «Скай технолоджис» адаптирует устройства Newland для рынка России, устройства дорабатываются и совершенствуются под требования российского законодательства в части фискализации, для них разрабатываются специальные компоненты в части обеспечения безопасности. На базе ГК Softline выполняется не только локализация оборудования, но и сборка решения под клиента, а также полное сервисное обслуживание. Кроме того, в платежном ПО, входящем в состав решения, реализованы и оперативно поддерживаются все новые требования НСПК: например, прием к оплате электронных сертификатов, QR-кодов (сформированных как на стороне предприятия, так и на стороне плательщика) и другой функционал согласно бюллетеням НСПК.

Безопасные коммуникации сотрудников: что важно знать бизнес-коммуникации

«В связи с растущими потребностями и вызовами рынка (запуском новых технологий, тенденции к импортозамещению и локализации производственных мощностей) многие банки столкнулись с тем, что необходимо в срочном порядке менять платежное ПО и терминальное оборудование. ООО “Скай технолоджис” в партнерстве с Newland предлагает таким заказчикам готовое технологически сильное решение – поставку современного терминального оборудования с предустановленным платежным софтом российской разработки, а также комплекс систем по настройке и управлению ПО и парком устройств, в пользу которого сделали выбор уже более двухсот банков и партнеров компании», – сказал Александр Шпет, генеральный директор ООО «Скай технолоджис».

«Многолетний опыт и знания команды разработчиков позволили нам создать целый ряд современных решений и платежных сервисов. Newland – давний игрок на рынке оборудования для приема безналичных платежей, представленный с 1994 г. и один из немногих вендоров, предлагающих решения как на платформе Android, так и Linux. История успеха на рынке ООО “Скай технолоджис”, поддержанная технологиями и международной экспертизой Newland, дает нам уверенность в том, что совместные усилия принесут на рынок как принципиально новые продукты, так и позволят соответствовать высочайшему уровню безопасности и защиты данных», – отметил Игорь Стуканов, глава представительства Newland на территории России и СНГ.

***

ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 7700 сотрудников, в том числе около 2700 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: Aхоft, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polimatica, Robin и др.