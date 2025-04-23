В России появится гигантское производство блоков питания отечественных для серверов и телекома на 100 тысяч штук в год

ГК «Элемент» запустит в России производство блоков питания для телеком-оборудования, а также для серверов. В планах выпуск 100 тыс. блоков питания каждый год. Выйти на такие показатели завод может в течение полутора лет.

Сделать блоки питания отечественными

Группа компаний «Элемент» (разработчик и производитель микроэлектроники, в нее входит производитель чипов «Микрон») намерена в самом ближайшем будущем начать производство отечественных блоков питания. Как пишут «Ведомости», первые экземпляры сойдут с конвейера до конца 2025 г.

По информации издания, блоки питания будут предназначены в первую очередь для серверов, а также для телекоммуникационного оборудования. По словам представителя ГК «Элемент», новое предприятие будет «первым серийным производством отечественных блоков питания на базе российской электронной компонентной базы (ЭКБ)».

За разработку новых отечественных блоков питания отвечает российская компания «Элемент-технологии» – она тоже входит в ГК «Элемент». Поставкой ЭКБ для производства займутся другие предприятия из состава группы компаний.

Много, и в России

Производство отечественных блоков питания развернется в Подмосковье. В планы ГК «Элемент» входит наращивание объемов выпуска до 100 тыс. экземпляров продукции в год.

rorozoa / FreePik Большинство современных серверов и телеком-железа в России оборудованы иностранными блоками питания

На реализацию задуманного выделено всего полтора года. Как пишут «Ведомости», к таким объемам ГК «Элемент» намерена подойти к этой цифре к 2027 г.

В планы также входит выпуск блоков питания различной мощности. Издание упоминает модели на 800, 1200 и 1600 Вт.

Блоки питания имеют различное назначение в зависимости от мощности. Если 1,2-киловаттные – это, как правило, БП общего назначения, то 1,6-киловаттные нередко питают энергозатратное «железо», которое используется, например, «для анализа и обработки больших данных и работы искусственного интеллекта», пишут «Ведомости».

По словам представителя ГК «Элемент», нынешние российские реалии таковы, что большая часть блоков питания для телекома и серверов поставляются в страну из-за рубежа. Речь, по всей видимости, о сотнях тысяч БП в год, поскольку объем рынка российского серверного и телекоммуникационного оборудования составляет примерно 150–170 тыс. единиц оборудования в год, отметил представитель «Элемента».

Первый пошел

К моменту выхода материала российское производство по выпуску блоков питания серверного и телеком-назначения не функционировало. Однако это не мешает «Элементу» собирать клиентскую базу.

Представитель группы компаний заявил издание, что в настоящее время есть «подтвержденный спрос» со стороны некоего «крупного российского производителя» серверов и соответствующего оборудования. Название этой компании он не привел.

Директор практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций Kept Денис Черноокий сообщил изданию, что «Элемент» действительно разворачивает первое в стране серийное производство отечественных БП на базе отечественной же ЭКБ. При этом он сделал акцент на том, что использование зарубежных компонентов дешевле, к тому же они, по его словам, более доступны, нежели российские.

Конкурентов невероятно много

«Элементу» придется соперничать с целой массой иностранных компаний, за десятилетия поделивших как мировой, так и российский рынки блоков питания для серверов и телеком-железа. Фактически, грядет конкуренция со всем миром, потому что такие БП выпускают компании из США (Dell, HP, Emerson Electric, и Bel Power Solutions) Китая (Huawei, ZTE, Great Wall, Huntkey), Европы (Siemens), а также из Тайваня (Delta Electronics, Lite-On Technology, AcBel Polytech Inc., FSP Group), Японии (TDK-Lambda, Cosel) и пр.

По мнению руководителя холдинга SND Global Ольги Квашенкиной, в России чаще всего отдают предпочтение тайваньским блокам питания. Она сообщила «Ведомостям», что лидером российского рынка стандартных блоков питания можно назвать тайваньскую компанию Mean Well.