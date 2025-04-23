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Черноокий Денис
|23.04.2025
|В России появится гигантское производство блоков питания отечественных для серверов и телекома на 100 тысяч штук в год 1
|24.11.2021
|Власти России собрались обложить YouTube и TikTok особым побором 1
Черноокий Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1495 1
|PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
|Google LLC 11914 1
|Ростелеком 9868 1
|Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 121 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 1
|Шадаев Максут 1035 1
|Осеевский Михаил 322 1
|Казарян Карен 76 1
|Морозов Кирилл 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147708 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7660 1
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