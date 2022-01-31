Студенты СибГУ исследуют магнитное поле Земли с помощью CubeSat-платформы «Спутникс»

Космический аппарат ReshUCube-1 Сибирского Государственного университета науки и технологий имени М.Ф. Решетнева (СибГУ) создан на базе спутниковой CubeSat-платформы OrbiCraft-Pro SXC3 разработки компании «Спутникс», входящей в Sitronics Group — дочернюю компанию группы АФК «Система». С его помощью студенты и школьники Красноярского края планируют провести эксперименты по исследованию магнитного поля Земли и радиационной обстановки на орбите.

Спутник сибиряков ReshUCube-1 имеет стандартные размеры CubeSat 3U (30х10х10 см). Полезная нагрузка спутника – это реконфигурируемая космическая лаборатория с широким набором датчиков для проведения экспериментов различной тематики. Изменение программы эксперимента, режимов работы оборудования, регистрируемых параметров и других показателей будет происходить путем загрузки на космический аппарат программного обеспечения непосредственно в процессе полета.

Исследователи космической лаборатории СибГУ также планируют провести эксперименты по усовершенствованию работы оборудования в процессе полета, в том числе, по контролю распределения тепла в полезной нагрузке, технологические эксперименты с коммерческой элементной базой и перспективными отечественными процессорами космического назначения. Запуск спутниковой миссии планируется в течение 2022 г.

«Использование концепции «реконфигурируемая космическая лаборатория» позволяет сделать спутник интересным для юных исследователей на всем протяжении его срока службы. Можно придумывать новые эксперименты на базе имеющегося на борту оборудования и реализовывать их», – сказал заместитель руководителя лаборатории «Малые космические аппараты» СибГУ Дмитрий Зуев.

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«В настоящее время в рамках программы Space PI компания «Спутникс» участвует в нескольких интересных научно-образовательных миссиях, поставляя надежные и зарекомендовавшие себя наноспутниковые платформы формата CubeSat», – отметил генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко.

Космическая миссия реализована в рамках программы Space-PI при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям в рамках конкурса «Дежурный по планете».