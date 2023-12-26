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«Спутникс» построила свыше 120 новых спутников в 2023 году

Компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) в 2023 г. создала и отправила в космос 20 космических аппаратов (КА). В ходе серийного производства в течение года было построено еще более 100 новых спутников различного назначения, которые отправятся на орбиту в 2024 г.

Среди запущенных в этом году спутников – аппараты российской группировки автоматической идентификационной системы (АИС) SITRO-AIS для трекинга морских судов. Также был запущен первый экспериментальный аппарат группировки сверхмалых спутников дистанционного зондирования Земли – «Зоркий-2М».

Для коммерциализации данных, получаемых с запущенных аппаратов, Sitronics Group уже создала специальные сервисы и начала предоставлять услуги на их основе корпоративным и государственным заказчикам. К примеру, сервис автоматической идентификационной системы используется Центром системы мониторинга рыболовства и связи Российской Федерации и другими предприятиями, позволяет отслеживать актуальное местоположение судов.

«Компания «Спутникс» успешно реализуют программы построения полноценных серийных аппаратов, частей космических систем. Это важная составляющая задачи обеспечения необходимыми данными и аналитикой потребителей из разных сфер. Ключевыми направлениями, для которых сегодня необходимы сервисы предоставления актуальных данных, являются сферы экомониторинга, трекинга судоходства, мониторинга особо охраняемых природных территорий, а также использования земель с применением искусственного интеллекта. Достигнутые результаты подтверждают статус компании как одной из лидеров космической отрасли в стране», – отметил член совета директоров Sitronics Group Алексей Катков.

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Импортонезависимость

Сегодня компания разрабатывает и создает гражданские спутники в интересах российских и иностранных заказчиков, а также для решения стратегических задач самой Sitronics Group, в том числе в области мониторинга морских судов (АИС), трекинга воздушных судов (ADS-B), спутникового интернета вещей (IoT).

Также «Спутникс» создает космические аппараты для решения научных и образовательных задач, только в 2023 г. было произведено и запущено более 10 образовательных спутников. Компания является активным участником сферы дополнительного космического образования, в рамках которой помогает командам студентов и школьников осваивать различные дисциплины – от спутникостроения до передачи и обработки спутниковых данных, а также запускать в космос реальные научно-образовательные аппараты. Конструктор для обучения «ОрбиКрафт 3D» поставлен в более чем 50 образовательных учреждений в 20 городах России. В 2023 г. представлен новый учебный конструктор межпланетного космического аппарата OrbiX для обучения программированию, радиотехнике, спутникостроению в школах, вузах и других образовательных центрах.

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