«Спутникс» и НИС собирают спутник для мониторинга экологической ситуации в Арктике

Наноспутник Vizard-meteo на базе платформы OrbiCraft-Pro компании «Спутникс» запустят на орбиту в рамках научно-образовательной программы Space-PI. Участие в проекте принимают ученики школы №1522 имени В.И. Чуркина города Москвы. Совместно со специалистами компаний НИС и «Визард» (выступает партнером проекта) они будут получать космические данные и анализировать их на предмет экологических и погодных явлений в акватории Северной полярной области.

«Спутникс» (входит в Sitronics Group) завершает сборку космического аппарата для НИС под названием Vizard-meteo. Наноспутник планируют запустить на орбиту для мониторинга разливов нефти и нефтепродуктов в арктической зоне, а также прогнозировать развитие ситуации на Северном морском пути.

Space-Pi – федеральный научно-образовательный проект для студентов и школьников, организованный при поддержке Фонда содействия инновациям (ФСИ) в рамках программы «Дежурный по планете». Его цель – приобщить школьников и студентов к изучению космоса и космических технологий. В планах ФСИ в рамках этого проекта создать около 100 малых космических аппаратов различного назначения.

«Частью научно-образовательного проекта Space-PI является спутниковая группировка Vizard.Space, которая состоит из малых космических аппаратов различного назначения, обеспечивающих решаемые нашей компанией задачи данными дистанционного зондирования водной поверхности и атмосферы, а также мониторинг перемещения судов и опасных ледяных образований. Первая очередь создания группировки включает запуск трёх спутников формата CubeSat-3U. Первый космический аппарат Vizard-SS1 выведен на орбиту в августе этого года. Спутник обеспечивает мониторинг судов средствами AIS», – сказал генеральный директор компании «Визард» Сергей Зубков.

Ученики столичной гимназии совместно со специалистами НИС и «Визард» в рамках федерального проекта Space-Pi будут получать данные из космоса и учиться анализировать их для составления прогнозов.

«Участвуя в этом проекте, мы преследуем как минимум две цели. Первая – образовательная. Привлекая школьников и студентов к космическим технологиям, мы готовим будущих специалистов, которые потом придут к нам уже работать. А во-вторых, это и практическая история: развитие Северного морского пути зависит от безопасности транспортного коридора, соединяющего Дальний Восток нашей страны с ее центральной частью. Наши разработки могут обеспечить эту безопасность для караванов судов, обеспечивающих десятки регионов элементарно товарами первой необходимости», – сказал генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко.

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О задачах запуска наноспутника Vizard-meteo рассказали в НИС: «В настоящее время проходит испытания второй наноспутник группировки – Vizard-meteo. В качестве полезной нагрузки в наноспутник интегрированы две камеры дистанционного зондирования Земли, позволяющие получать изображения для мониторинга, а также прогнозировать развитие экологической ситуации в акватории, прогнозировать образование опасных метеорологических явлений», – сказал генеральный директор НИС Владимир Слободян.

Наноспутник собран на базе платформы OrbiCraft-Pro 3U, разработанной командой «Спутникс», и имеет габариты 10х10х30 см. Вывод на орбиту запланирован на первую половину 2023 г.

Ранее «Спутникс» уже участвовала в рамках проекта Space-Pi в создании и запуске на орбиту 13 научно-образовательных спутников. Компания активно работает в области космического образования и оснастила уже более 50 учебных и образовательных учреждений России оборудованием для обучения школьников и студентов спутникостроению. Конструктор спутника «Орбикрафт» используется в вузах, детских технопарках, «Кванториумах» и других образовательных центрах страны и за рубежом. Он предназначен для обучения основам разработки, проектирования, сборки, испытаний и эксплуатации космического аппарата. Главная особенность: вместо того, чтобы разрабатывать отдельные системы и углубляться в их детальное устройство, конструктор предлагает сделать упор на системное проектирование аппарата в целом и быстрое получение результата – работающего прототипа спутника.