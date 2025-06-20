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Sitronics KT автоматизирует контроль за дорожными знаками и разметкой

В рамках цифровой платформы управления территорией (ЦПУТ) разработчики Sitronics KT (входит в Sitronics Group) внедрили систему, которая в режиме реального времени оценивает состояние дорожных знаков, а также степень износа дорожной разметки.

Система позволяет фиксировать деформацию или повреждение знаков, измерить угол наклона и определить отклонение от нормативов. При мониторинге дорожной разметки выявляются участки с критическим уровнем стертости, требующие восстановления. На основании этих данных автоматически формируются отчеты для служб эксплуатации для дальнейшего планирования ремонтных работ.

В расширенной версии модуля контроля улично-дорожной сети также предусмотрены система формирования инцидентов, функция автоматического формирования поручения, предоставление информации в виде тепловой карты и ТГ-бот уведомлений о поручении. Аналитические отчеты в форматах pptx, xlsx, doc и информационные панели (дашборды), отражающие показатели социально-экономического развития и состояния городской инфраструктуры территории, предусмотрены как расширенной, так и сокращенной версией решения.

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цифровизация

В ЦПУТ используются технологии искусственного интеллекта для анализа в реальном времени различных данных – от состояния дорожного покрытия, разметки, знаков и уличного освещения до качества предоставления ЖКХ-услуг и обратной связи от граждан.

«Система собирает и анализирует информацию из множества источников. Это могут быть данные с датчиков и камер городской инфраструктуры, транспорта, обращения граждан через чат-боты и мобильные приложения, информация от диспетчерских и аварийных служб. На основе этих данных ЦПУТ не только выявляет существующие проблемы, но и помогает прогнозировать потенциальные аварийные случаи до их возникновения», – сказал директор департамента информационных систем Sitronics KT Алексей Рябов.

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