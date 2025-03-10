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Ситроникс Sitronics Electro eStation Super ЭЗС быстрые зарядные станции для электромобилей
eStation Super — электрозарядная станция постоянного тока (DC) мощностью до 262 кВт. ЭЗС позволяет одновременно заряжать до четырех электромобилей и гибко балансировать мощность между силовыми коннекторами. Особое внимание при разработке уделено простоте эксплуатации и снижению простоя: на станции настроена автоматическая онлайн-диагностика, которая позволит исправить большинство ошибок без выезда на место технического персонала.
Ситроникс и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5988 2
|Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 1
|Сафарян Армен 5 1
|Лебедев Артемий 99 1
|Гурленов Андрей 25 1
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