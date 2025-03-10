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Ситроникс Sitronics Electro eStation Super ЭЗС быстрые зарядные станции для электромобилей

eStation Super — электрозарядная станция постоянного тока (DC) мощностью до 262 кВт. ЭЗС позволяет одновременно заряжать до четырех электромобилей и гибко балансировать мощность между силовыми коннекторами. Особое внимание при разработке уделено простоте эксплуатации и снижению простоя: на станции настроена автоматическая онлайн-диагностика, которая позволит исправить большинство ошибок без выезда на место технического персонала.


10.03.2025 Sitronics Electro единовременно подключил к своей сети 20 станций в Иванове по программе субсидирования 1
28.05.2024 Sitronics Electro создал первый образец быстрой зарядной станции для электромобилей 2
01.02.2024 Sitronics Electro обеспечила запуск электробусов в Волгодонске зарядной инфраструктурой 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Ситроникс и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1317 2
Ситроникс - Sitronics Electro 45 2
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Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 491 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9690 2
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 68 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 2
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2268 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 1
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 79 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18769 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1091 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1455 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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