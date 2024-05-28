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Sitronics Electro создал первый образец быстрой зарядной станции для электромобилей

Sitronics Electro создал первый образец быстрой зарядной станции для электромобилей. Первые станции eStation Super клиенты компании получат уже в начале 2025 г. Серийное производство запускается в данный момент, сертификация на соответствие 719 Постановлению Правительства РФ «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» займет до полугода.

eStation Super — электрозарядная станция постоянного тока (DC) мощностью до 262 кВт. ЭЗС позволяет одновременно заряжать до четырех электромобилей и гибко балансировать мощность между силовыми коннекторами. Особое внимание при разработке уделено простоте эксплуатации и снижению простоя: на станции настроена автоматическая онлайн-диагностика, которая позволит исправить большинство ошибок без выезда на место технического персонала.

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«В сети Sitronics Electro более 300 зарядных станций самых популярных российских и иностранных производителей, на которых ежемесячно заряжаются тысячи пользователей. Накопленную экспертизу по заряду электромобилей мы заложили в основу производства собственных станций и контроллеров для них. Мы рассчитываем, что показатель успешных сессий с первой попытки — ключевой параметр качества — на нашей станции будет на 20% выше рынка», — сказал исполнительный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.

Представленная Sitronics Electro eStation Super поддерживает современный режим идентификации “plug & charge”, который обеспечивает простой и безопасный способ зарядки электромобилей без захода в мобильное приложение. Станция имеет стильный дизайн, который разработала студия Артемия Лебедева, и может персонализироваться для клиентов.

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