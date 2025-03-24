Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Sitronics Electro рассказала о разработке быстрой ЭЗС и ситуации с развитием беспроводных зарядных станций для электромобилей в России

Проекты беспроводных зарядных станций для электромобилей с использованием электромагнитной индукции уже существуют и тестируются во многих странах, в том числе в России, рассказали в компании Sitronics Electro. Однако сегодня в общественных местах целесообразнее устанавливать быстрые зарядные станции для электромобилей с несколькими коннтекторами в силу технических аспектов и малого числа электромобилей, поддерживающих зарядку с помощью электромагнитной индукции.

Российский оператор и производитель зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) разрабатывает линейку зарядных станций для электромобилей. Она включает быструю зарядную станцию eStation Super на 262 кВт и медленные eStation Mini на 22 кВт и eStation Mini Duo на 44 кВт. В первую очередь компания разрабатывала быструю eStation Super для российского рынка. Станция соответствует требованиям и критериям для субсидируемых в России электрозарядных станций (ЭЗС). Кроме того, зарядная станция Sitronics Electro может представлять интерес для экспорта благодаря режиму идентификации plug & charge и своим техническим характеристикам. Например, высокая мощность вентиляторов, которая особенно важна для жарких стран, позволит компании выйти на рынки Ближнего Востока.

«Если говорить о беспроводных зарядных станциях для электромобилей, использующих электромагнитную индукцию для зарядки, то они уже существуют. Проекты были запущены во многих странах, включая Россию. Тестирование беспроводных ЭЗС проводили в Японии, Китае и Норвегии, но массовое использование технология пока не получила. Прежде всего это связано с тем, что электромобилей с приёмной катушкой, поддерживающих зарядку с помощью электромагнитной индукции, мало», – сказал генеральный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.

Он отмечает, что для владельцев электромобилей беспроводная зарядка, безусловно, удобная технология. Отсутствие кабелей максимально сокращает время до старта заряда. В то же время установка зарядной станции с электромагнитной индукцией связана с рядом сложностей, особенно в местах большого скопления людей, как, например, ТЦ. Получить санитарный паспорт на такую ЭЗС будет достаточно затруднительно. Это связано с высокими мощностями, которые в случае беспроводной зарядки сопровождаются сильным электромагнитным излучением. Также площадка с индукцией занимает больше места и может заряжать только один электромобиль.

«Сейчас на парковках торговых, офисных и бизнес-центров целесообразно устанавливать быстрые зарядные станции с несколькими коннекторами. Мы в Sitronics Electro разработали ЭЗС, способную заряжать до 4 электромобилей одновременно. Так подведённые мощности используются более эффективно. И в отличие от беспроводных зарядных станций установленные на быстрых ЭЗС разные коннекторы позволяют заряжать электромобили всех популярных в России марок. У беспроводных зарядных станций с электромагнитной индукцией такой возможности нет, нужны машины с приемной катушкой или модификация существующих электромобилей, которая тоже недешева», – сказал Андрей Гурленов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ФСИН тестирует «интеллектуальную блокировку связи» в СИЗО

Из-за обещанных оборотных штрафов спрос на аудит защиты данных в России вырос более чем вдвое

ИТ-инфраструктура «Почты России» пришла в негодность. Разруха почти полная, на модернизацию нет денег

Nvidia представила новую линейку ПК с искусственным интеллектом для разработчиков и исследователей

«Вымпелком» тестирует базовые станции «Иртеи». Компания может заключить контракт на 30 млрд рублей на их покупку

В «Роскосмосе» рекордно маленький заказ спутников. Показатели рухнули на уровень начала 2000-х годов

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще