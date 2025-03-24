Sitronics Electro рассказала о разработке быстрой ЭЗС и ситуации с развитием беспроводных зарядных станций для электромобилей в России

Проекты беспроводных зарядных станций для электромобилей с использованием электромагнитной индукции уже существуют и тестируются во многих странах, в том числе в России, рассказали в компании Sitronics Electro. Однако сегодня в общественных местах целесообразнее устанавливать быстрые зарядные станции для электромобилей с несколькими коннтекторами в силу технических аспектов и малого числа электромобилей, поддерживающих зарядку с помощью электромагнитной индукции.

Российский оператор и производитель зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) разрабатывает линейку зарядных станций для электромобилей. Она включает быструю зарядную станцию eStation Super на 262 кВт и медленные eStation Mini на 22 кВт и eStation Mini Duo на 44 кВт. В первую очередь компания разрабатывала быструю eStation Super для российского рынка. Станция соответствует требованиям и критериям для субсидируемых в России электрозарядных станций (ЭЗС). Кроме того, зарядная станция Sitronics Electro может представлять интерес для экспорта благодаря режиму идентификации plug & charge и своим техническим характеристикам. Например, высокая мощность вентиляторов, которая особенно важна для жарких стран, позволит компании выйти на рынки Ближнего Востока.

«Если говорить о беспроводных зарядных станциях для электромобилей, использующих электромагнитную индукцию для зарядки, то они уже существуют. Проекты были запущены во многих странах, включая Россию. Тестирование беспроводных ЭЗС проводили в Японии, Китае и Норвегии, но массовое использование технология пока не получила. Прежде всего это связано с тем, что электромобилей с приёмной катушкой, поддерживающих зарядку с помощью электромагнитной индукции, мало», – сказал генеральный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.

Он отмечает, что для владельцев электромобилей беспроводная зарядка, безусловно, удобная технология. Отсутствие кабелей максимально сокращает время до старта заряда. В то же время установка зарядной станции с электромагнитной индукцией связана с рядом сложностей, особенно в местах большого скопления людей, как, например, ТЦ. Получить санитарный паспорт на такую ЭЗС будет достаточно затруднительно. Это связано с высокими мощностями, которые в случае беспроводной зарядки сопровождаются сильным электромагнитным излучением. Также площадка с индукцией занимает больше места и может заряжать только один электромобиль.

«Сейчас на парковках торговых, офисных и бизнес-центров целесообразно устанавливать быстрые зарядные станции с несколькими коннекторами. Мы в Sitronics Electro разработали ЭЗС, способную заряжать до 4 электромобилей одновременно. Так подведённые мощности используются более эффективно. И в отличие от беспроводных зарядных станций установленные на быстрых ЭЗС разные коннекторы позволяют заряжать электромобили всех популярных в России марок. У беспроводных зарядных станций с электромагнитной индукцией такой возможности нет, нужны машины с приемной катушкой или модификация существующих электромобилей, которая тоже недешева», – сказал Андрей Гурленов.