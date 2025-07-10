Sitronics KT разработала аналог зарубежного датчика положения руля, используемого в системе автономного судовождения

Разработчик комплексных систем и решений для морского и речного транспорта Sitronics KT (входит в Sitronics Group) представил датчик для контроля положения руля собственной разработки. Его компания будет применять в новых проектах по «а-Навигации», а также в составе других судовых систем автоматики.

Датчик положения руля измеряет угол поворота баллера руля, что важно для обеспечения корректной работы судовых систем. Информация о текущем угле перекладки руля необходима для контроля функционирования системы управления, а также для расчета управляющих команд, обеспечивающих движение судна по заданному маршруту и выполнение необходимых маневров при расхождении с другими участниками движения. Эти данные необходимы как в автономном режиме управления, так и в ручном режиме при управлении с берегового поста. Кроме того, данный датчик может использоваться в составе других судовых систем автоматики, таких как авторулевые, системы управления рулевой машиной и другие, что расширяет возможности импортозамещения в судостроительной отрасли.

Главной задачей команды Sitronics KT при разработке датчика положения руля стало обеспечение погрешности измерения угла не ниже ±0,5 градусов. Стендовые испытания показали высокую степень соответствия, укладывающуюся в ±0,2 градуса по всему диапазону измерений.

«Когда мы пять лет назад разрабатывали систему «а-Навигации», российский рынок судовой автоматики находился в определенной зависимости от зарубежных решений. Нам удалось создать систему автономного судовождения с высокой долей отечественных ПО и компонентов, но Sitronics KT продолжала свои изыскания в части замены иностранных элементов и оборудования, и пошла по пути создания собственной компонентной базы. Сертификационные испытания прошли успешно, это позволяет нам осуществлять оснащение наших систем на автономных судах собственными датчиками» - сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

«А-Навигация» – это комплекс технологий для автономного судоходства и дистанционного управления судами. Ядром является автономная навигационная система (АНС), которая в режиме реального времени осуществляет автоматическое построение маршрута движения судна, комплексный анализ, в том числе с учетом параметров собственного судна, и принятие решения по маневрированию. Первые в России беспилотные паромы, оснащенные Sitronics KT, были запущены в эксплуатацию в декабре 2023 г.