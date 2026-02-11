Sitronics Group создала систему диспетчеризации для нового ЦОД телеком-оператора в Нижнем Новгороде

Sitronics Group создала систему диспетчеризации для нового ЦОД телеком-оператора в Нижнем Новгороде. Инженеры ИТ-компании также интегрировали и успешно запустили в эксплуатацию новое решение. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group.

В качестве основы используется программный комплекс разработки Sitronics Group, базирующийся на программной платформе MasterScada 4D. Он неоднократно доказывала свою эффективность при создании систем мониторинга всех основных систем жизнеобеспечения центров обработки данных в реализуемых компанией коммерческих проектах: решение детектирует состояние и процессы, начиная с зон трансформаторных подстанций, щитов электроснабжения, ИБП, состояния серверных шкафов до систем кондиционирования и пожаротушения.

Также система диспетчеризации показывает оператору наиболее оптимальные рекомендации по настройке оборудования. Для удаленных пользователей позволяет настраивать подписки и получать оперативные уведомления о событиях и инцидентах на телефон или по электронной почте. Сервис также интегрируется с ITSM-платформой телеком-оператора, с центральной системой управления инфраструктурой ЦОД, а также с зонтичной системой диспетчеризации, позволяющей отслеживать состояние всех основных дата-центров оператора.

«Бесперебойность работы ЦОД – важнейший приоритет. Наше решение по диспетчеризации отвечает этой задаче. Мы реализуем проекты для телеком-операторов по переводу дата-центров с западного ПО уже несколько лет и сегодня имеем оптимальную по функциональности и в то же время гибкую систему диспетчеризации, которая можем подстроить под уникальные запросы заказчиков», – сказал директор департамента центров обработки данных Sitronics Group Игорь Анисимов.