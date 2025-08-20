Разделы

Sitronics Electro получила свидетельство о признании в РКО и вышла на рынок производителей оборудования для судостроения

Оператор и производитель зарядной инфраструктуры Sitronics Electro стал полноправным участником рынка производителей систем, аппаратуры и оборудования для судостроительной отрасли. Компания получила Свидетельство о признании в соответствии с требованиями Правил РКО (Российского Классификационного Общества), пройдя все необходимые этапы оценки и процедуру освидетельствования на предмет способности организации выполнять работы и производить продукцию для судостроения и обеспечения судоходства.

Полученный компанией документ подтверждает компетенции по разработке, производству и обслуживанию судовых энергетических систем и систем заряда электросудов. Оборудование компании соответствует всем правилам и техническому регламенту для водного транспорта, что свидетельствует о высоком качестве, надежности и безопасности.

«Я уверен, что у российских речных электросудов огромный потенциал. Причем не только в части городского или туристического, но и как электрокатеров для личного использования. В Европе насчитывается более четырех тысяч электросудов. Много из них принадлежит Норвегии – стране, не сильно отличающейся от нас по климату. Переход на электротягу в речном и прибрежном транспорте снижает выбросы, экономит эксплуатационные расходы и соответствует мировым трендам в экологичном судоходстве», — сказал Андрей Гурленов, генеральный директор Sitronics Electro.

Он также отметил, что оборудование приема питания с берега производства Sitronics Electro уже успешно эксплуатируется на электроходе Москва 2.0, а комплекс единой энергетической системы для следующих электросудов проекта «Москва» под емкость накопителя от 1000 кВтч находится на финальной стадии разработки.

